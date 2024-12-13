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Интерфакс-АВН

ХАМАС допускает присутствие израильских военных в секторе Газа после окончания боев - СМИ

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ЦАХАЛ в секторе Газа
ЦАХАЛ в секторе Газа.
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Палестинское движение ХАМАС впервые уведомило посредников по соглашению с Израилем о прекращении огня и освобождению заложников, что может согласиться на временное присутствие израильских военных в секторе Газа после окончания боевых действий, пишет газета The Wall Street Journal.

"Группировка впервые заявила посредникам, что может согласиться на сделку, позволяющую израильским силам временно оставаться в Газе, когда прекратятся боевые действия", - сообщает издание со ссылкой на арабских посредников.

Кроме того, согласно публикации, движение ХАМАС передало список заложников, включая граждан США, которых готово освободить в случае заключения соглашения.

Таким образом, отмечает The Wall Street Journal, "ХАМАС уступил двум ключевым требованиям Израиля по сделке". По мнению авторов издания, это "дает надежду на соглашение, которое может освободить некоторых заложников в ближайшие дни, несмотря на (...) коллапс предыдущих переговоров".

На минувшей неделе глава израильского МИД Гидеон Саар заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что у Израиля остались шансы прийти к договоренностям с группировкой ХАМАС об освобождении заложников. А портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что Израиль обновил и передал ХАМАС предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников.

Источники портала обратили внимание, что новые рамки соглашения "существенно не отличаются от предложений, которые обсуждались в августе, но не были реализованы". Но сейчас "основное внимание уделяется тому, чтобы попытаться претворить в жизнь главным образом первый этап этой сделки с некоторыми изменениями".

Этот этап предусматривал прекращение огня на шесть недель, вывод израильских войск из населенных районов сектора Газа, освобождение заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

В целом же переговоры о прекращении огня в Газе до сих пор не увенчались успехом.

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Израиль
США
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