Экс-офицер СБУ Прозоров: в РФ предотвращают впечатляющее число терактов - Интервью ТАСС

Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров готовит к изданию документальную книгу — расследование об иностранных наемниках, воюющих против РФ на стороны ВСУ. В каком состоянии сейчас украинская армия и СБУ, кто такой Василий Малюк и на какой стадии расследование покушения на него самого — об этом и не только он рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС.

— Василий Николаевич, начнем с расследования покушения на вас. Если можно говорить о каких-то деталях, расскажите, пожалуйста, на какой стадии дело?

— Говорить отдельно о покушении конкретно на меня, наверное, рано, потому что уголовное дело еще расследуется и есть такое понятие, как тайна следствия. Следователи планируют где-то в феврале отправить дело в суд.

В целом я тоже разбирался, проводил свое журналистское расследование о таком вопросе, как диверсионно-террористическая деятельность украинской стороны на территории РФ. Это действительно серьезная проблема. Честь и хвала нашим спецслужбам и правоохранительным органам. Как бывший оперативный работник снимаю шляпу. Работают 24 на 7. Количество терактов, которое предотвращается, поражает. К сожалению, предотвратить все невозможно, это физически нереально.

Что самое тревожное я вижу в этой ситуации? Раньше мы сталкивались с классической диверсионно-террористической деятельностью. Конкретный пример — Дарья Дугина. Ее убийство — я уверен, что не она была целью, а ее отец, это медийная фигура, всемирно известная персона. Покушение, ликвидация его несла бы колоссальный эффект.

Для этого украинская сторона подготовила серьезную многоходовую операцию. Исполнительница — украинская военнослужащая, имела три комплекта документов, были подготовлены каналы въезда-выезда, закладки со взрывчаткой. Это диверсионно-террористическая деятельность в классическом понимании. Засылка ликвидатора, подготовка всего — от документов до наблюдения за объектом.

Сейчас, к моему сожалению, украинская сторона пришла к совсем другому методу ведения диверсионно-террористической войны — это использование граждан России для проведения таких операций. Причем вербовка этих граждан, склонение их к таким действиям осуществляется дистанционно. Абсолютно теми же методами, как украинская сторона мошенническим путем выманивает деньги у людей.

Украинская сторона пошла по пути массовой обработки людей. Грубо говоря, они звонят по телефону, представляясь кем угодно — службой безопасности банков, ФСБ, налоговой службой, мобильными операторами. Человека пытаются склонить делать то, что нужно этим кукловодам.

— Получается? И как этому противодействовать?

— Позвонят тысяче человек: 999 откажется — 1 согласится. Это для них [уже] успех, этот один человек. Постепенным втягиванием они его приведут к тому, что он будет поджигать релейные шкафы на железной дороге, бросать "коктейль Молотова" в военкомат или что-нибудь серьезное, как в случаях с покушением на меня, на военнослужащих, лидеров общественного мнения на территории России.

Используются такие одноразовые исполнители из числа граждан России. Самое страшное, что люди не осознают и не понимают, к чему это их приведет. Они ведутся на обещания, что им дадут гражданство страны Евросоюза и много денег. Но по факту потом, после выполнения этих задач, когда они пытаются выйти на своих кураторов, очень часто бывает так, что "абонент не абонент".

Сейчас законодательство таково, что даже за соучастие в таком деянии — например, человек сам не подкладывал взрывчатку, но он следил за объектом, смотрел, где он паркует машину, — 20 лет очень строго режима запросто. И все — жизнь сломана

Этим надо заниматься, озвучивать, доводить до широких кругов населения, проводить юридический ликбез. Мы работаем по этому вопросу, но инертность мышления у людей очень сильная.

— Все же известны ли какие-либо подробности вашего дела?

— Задержано несколько человек. Ниточки тянутся, естественно, на Украину. Причем, как один из задержанных сказал, что его куратор из СБУ говорил, что ликвидация меня — это личное указание председателя СБУ Василия Малюка.

Я с Малюком не знаком лично, вообще его не знал до того, как его назначили председателем СБУ. Поэтому откуда такая ненависть ко мне — даже не знаю. Он выходец из Главного управления "К", в принципе, как и я. Это Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Я работал по линии борьбы с наркобизнесом, организованной преступностью.

Малюк работал всю жизнь по линии противодействия контрабанде и коррупции в таможенных органах. Это самая золотая жила. Те, кто работал по контрабанде в СБУ, — миллионеры. Самая коррумпированная линия. Если ты в ней удержался и работаешь, значит, ты встроен в эту систему, уже ее часть.

На Украине коррупция является не язвой на теле общества или преступностью. Это основа существования государства, коррупционный стержень. Малюк его яркий представитель.

— Какие настроения в СБУ и в целом на Украине? Есть ли пророссийские? В каких регионах?

— Трудно вообще говорить о пророссийских регионах, потому что, например, батальон "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) основан выходцами из Харькова. Андрей Билецкий (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) — создатель батальона "Азов", он харьковчанин. Весь батальон "Азов" — это все были выходцы из Восточной Украины. "Правый сектор" (запрещен в РФ) — притча во языцех — это выходцы из Днепропетровска. Это никак не Западная Украина.

Поэтому говорить о пророссийских регионах — да, конечно, можно назвать их по состоянию на 2014 год — юг, восток. Но со временем благодаря работе украинских спецслужб, в первую очередь СБУ, был создан такой режим, что люди реально страшно запуганы.

Такие [пророссийские] люди есть, но они боятся об этом говорить даже с близкими родственниками. Я общаюсь с людьми с той стороны — они говорят, что на работе даже нельзя высказывать, потому что как минимум об этом донесут руководству, и могут быть очень серьезные последствия. [Особенно] для мужчин — настучат и сдадут в территориальный центр комплектования (ТЦК), и ты поедешь на фронт.

В принципе, сейчас настроения [на Украине] очень депрессивные. Народ, во-первых, устал. Во-вторых, несмотря на работу объединенного "телемарафона", правда-то все равно прорывается. Люди реально видят, что на улицах стало меньше мужчин. Если раньше выгребали все из сел и небольших райцентров, с периферии, то сейчас дотянулись до крупных городов — Львов, Одесса, Киев. Точно так же свирепствуют тэцекашники, на улицах хватают — это правда, не вымысел, не российская пропаганда.

И люди это видят. Это абсолютно идет вразрез с точкой зрения официального Киева, что "потерь нет". Люди смотрят, что огромное количество инвалидов на улицах. Мужчин мало, тэцекашники свирепствуют — резонный вопрос: если потерь нет, то зачем тогда все это? Люди понимают, что потери есть и на фронте все не очень хорошо. В победу уже никто не верит.

— Что может грозить за пророссийские настроения? Со стороны СБУ в том числе.

— И репрессии СБУ, и визиты националистических группировок — да, это может быть. Люди иногда просто пропадают. Это не выдумка и не кадры из какой-то хроники Латинской Америки, где работали эскадроны смерти в 1960-х годах, — на Украине точно так же бывает.

Были случаи, которые прорывались в поле зрения широкой общественности. Когда, например, адвокаты, которые защищали пленных российских военнослужащих, сторонников оппозиции, пропадали и находились убитые.

То, что происходит на Украине сейчас, — это фашистская Германия образца 1944 года, когда все уже понимают, что война проиграна, но тем не менее боятся что-либо сказать даже близким, окружению

Потому что придет "гестапо", и все. А государственная машина работает без перебоев, потому что там тоже сидят такие же люди, [которые] понимают, что "если мы перестанем работать, тогда надо задумываться". А думать страшно. Поэтому они тупо выполняют свою работу — всех несогласных надо давить любым способом.

— Какие еще есть свидетельства морального разложения в ВСУ, в СБУ, в других силовых, военных ведомствах?

— Попытки сдаться в плен — это есть. Даже последний случай, когда целое подразделение беспилотников с аппаратурой, с квадрокоптерами сдались в плен на харьковском направлении нашим войскам. Сдаются в плен даже боевики элитных подразделений, того же "Азова".

Есть такое подразделение, воюют сейчас на красноармейском (покровском), южнодонецком направлениях — батальон имени Максима Кривоноса. Это подразделение создано полностью из бывших военнослужащих украинской армии, украинских силовых структур, которые перешли на нашу сторону, и с оружием в руках теперь воюет против киевского режима, который ведет страну просто к катастрофе. Я вам скажу, что подразделение называется батальон, но по факту там людей гораздо больше, чем положено батальону по штату. Их реально много.

— Какая сейчас ситуация с притеснениями канонической Украинской православной церкви (УПЦ)?

— Ужасная ситуация, причем началось это не при Зеленском, задолго до — при Петре Порошенко. А поддержка УПЦ в народе колоссальная. Естественно, киевская власть — еще Порошенко, — они прекрасно понимали, что для того, чтобы их власть имела серьезную устойчивость, им надо выбить эту подпорку.

У меня была информация, что, когда украинские власти начали громить Киево-Печерскую лавру, задолго до этого, за несколько месяцев, там появились представители Ватикана, которые сразу положили глаз на уникальные артефакты УПЦ, которые хранились в лавре.

И к сожалению, украинская власть просто, по моим сведениям, некоторые вещи за бесценок отдала представителям Ватикана. Они наложили лапу на вещи, которые несут даже не материальную, а какую-то сакральную ценность для православного мира, и боюсь, что мы этих вещей уже не увидим.

Соответственно, вы понимаете, что все это делается ради чего? Во-первых, тоже заработать денег. А во-вторых, заручиться лишней поддержкой со стороны Ватикана, который имеет колоссальное влияние в западном мире. Это тоже основание для того, чтобы давить православную церковь.

И не забывайте еще, любой приход церкви — это серьезный финансовый поток. Новая "церковь", естественно, бьется за то, чтобы перетащить все эти финансовые потоки на себя.

— В каком состоянии сейчас Киево-Печерская лавра?

— С УПЦ разорвали договор об использовании этих помещений, часть помещений даже опечатана. В части помещений проводит свои "богослужения" так называемая ПЦУ — Православная церковь Украины.

Монахов, насколько я знаю, не стали выгонять из келий, в которых они проживали, потому что это был бы совсем уж перебор, но я думаю, что все равно они (ПЦУ — прим. ТАСС) займут все, к сожалению. Люди не боятся ничего. Ни Бога, ни черта.

— Большой ли поток наемников в ВСУ и какие иностранные ЧВК действуют на Украине?

— Вопрос обширный, я могу про него говорить очень долго, тем более по теме наемников сейчас пишу очередную документальную книгу, думаю, после Нового года выйдет в свет. Я разбирался в этом достаточно детально. Всех иностранных наемников на Украине можно разделить на три большие группы.

Первая — это люди, исповедующие реально нацистские, фашистские взгляды. Они приезжают на Украину к своим "побратимам", минуя официальные структуры Киева. И воюют, потому что они считают, что сторонники нацистских взглядов продолжают воевать с "большевистской заразой". Была трагедия в Новой Зеландии, когда сторонник нацистских взглядов расстрелял прихожан. Он же был фанатом подразделения "Азов".

Сторонники нацистской идеологии приезжали на Украину, чтобы получить боевую подготовку и приобрести боевой опыт. И потом они разъезжаются в свои страны и используют этот опыт уже для действия внутри своих государств. В первую очередь это, конечно, США, Канада, Европа. Очень много хорватских нацистов, из Германии сторонники нацистских взглядов. Это Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, где тоже идеи "превосходства белой расы".

Вторая, самая большая группа — это те, кто едет на Украину за "длинным рублем". В первую очередь малообеспеченные страны Европы, это Болгария, Румыния, Прибалтика и страны Латинской Америки. Там идет обработка в идеологическом плане, что Россия — это все равно коммунизм, "главный сатана", "антирелигиозные большевики".

И третья группа, она, скорее, самая малочисленная, но самая профессиональная. Это люди, которые едут воевать на Украину по приказу своих министерств обороны, спецслужб. Это кадровые военнослужащие. Часто для соблюдения формальностей они идут в отпуск или увольняются якобы. Это специалисты высокого класса, которые обслуживают сложные системы вооружения, такие как HIMARS, системы РЭБ, связи, специалисты аэродромного обслуживания F-16. Западные страны отправляют на Украину в первую очередь для того, чтобы эти люди получали боевой опыт в противодействии лучшей армии мира — российской. И второе, чтобы они испытывали системы вооружения в реальных условиях.

Поскольку Запад всерьез рассматривает вопрос о предстоящей войне блока НАТО с РФ, они, конечно, не могут упустить такую возможность обучить своих людей в условиях реальных боевых действий. Но для западных стран здесь есть и обратная сторона. Наша армия достаточно неслабо выкашивает этих специалистов. У меня друг есть, позывной Ярый, морпех, Герой России, снайпер 155-й бригады морской пехоты, который рассказывал, как в боях под Угледаром он "обнулил" польскую разведгруппу. Их было семь человек, шестерых он положил.

Это о чем говорит? Каждый раз, когда наши беспилотники, "Ланцеты", РЭБ, артиллерия, "Искандеры" накрывают HIMARS, позиционный район Patriot, уничтожают дальнобойную гаубицу, французский Caesar или немецкий PzH 2000, — каждый раз вместе с несколькими украинскими военнослужащими погибают высококлассные специалисты НАТО

Говорить о том, что их [наемников] очень много там, десятки тысяч, пожалуй, будет преувеличением. Речь идет, я думаю, до 7–8 тыс. иностранцев сейчас.

Это началось не с СВО, гораздо раньше. В 2014 году уже там были поляки, другие иностранцы. Я своими глазами видел в июле 2014 года в "Азове" иностранцев, которые были израильскими инструкторами. В 2015 году у нас было серьезное расследование, когда группировка Task Force Pluto — это бывшие американские военнослужащие, которые в "Правом секторе" (запрещен в РФ) как раз в районе Новогродовки стояли, — засветились в том, что убивали местное население, пытали, насиловали. Дело дошло до того, что ФБР и Министерство юстиции США проводили против них криминальное расследование. Они посылали запросы на Украину с просьбой об оказании юридической помощи, и люди были задержаны в США и там подвергнуты суду. Это были бывшие морпехи, специалисты сухопутных войск.

У меня был скан документа, когда итальянская служба разведки обратилась в СБУ в августе 2014 года с просьбой найти своего гражданина, который приехал воевать в батальон "Азов" и пропал где-то под Иловайском. Потом негласно сказали, что это был их офицер, которого отправили воевать в составе "Азова". В 2017 году, когда у меня была крайняя ротация в зону АТО, сталкивался с тем, что поляки присылали на Украину офицеров войсковой разведки.

— Остались ли в Курской области иностранные ЧВК, включая американские?

— Я думаю, да. Но вы знаете, скорее они остались не как отдельное подразделение. Тем более Forward Observation Group — это, на мой взгляд, чистая пиар-акция, вообще ничего такого не несли. Если там остались иностранцы, то они скорее в структуре украинских подразделений. Это может быть 95-я десантно-штурмовая бригада. В ее составе вполне себе воюют иностранцы, выходцы из Европы.

— Расскажите о вашем расследовании про запрещенный в РФ "Русский добровольческий корпус" (РДК)?

— Мы провели с коллегами действительно серьезное, большое расследование. Общались и с нашими военнослужащими, и с местными жителями, и с пленными из состава батальонов спецназначения Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны, которые участвовали в рейдах на территории Курской и Белгородской областей.

Получили неожиданные выводы, которые озвучили в своем расследовании, — что РДК как сообщество бывших граждан России не существует. Там граждан России от силы несколько десятков человек, максимум человек 30.

Лично я общался с украинскими военнопленными из состава батальонов "Кракен", "Братство", "Артан". Это все подразделения, созданные под эгидой ГУР, кадровые украинские военнослужащие, у которых контракт с Forward Observation Group, получают зарплату от украинского Минобороны. Они все как один говорили, что, в принципе, даже бывших граждан России — этих РДКшников — и не видели, кроме Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Зато было очень много иностранцев, которые тоже с шевронами РДК участвуют в этих рейдах.

Это свидетельствует о чем? Структура РДК — это чисто медийный проект, созданный военной разведкой Украины с привлечением иностранных спецслужб и наемников только для того, чтобы создать картинку существования "вооруженной оппозиции" внутри РФ, которая "борется с преступным кремлевским режимом". По факту никакого РДК не существует. Это все кадровые украинские военнослужащие и иностранные наемники.

— Вместе с тем есть такие американцы, как Дэниел Мартиндейл, который помогал нашим спецслужбам. Такие случаи говорят, что в США меняется понимание, или это единичный случай?

— Этот случай скорее уникальный, я знаю всего несколько таких случаев.

Мой телеграм-канал UKR LEAKS [ведется] на 10 языках, и на англоязычную версию у нас подписано порядка 80 тыс. человек. Всего порядка 250 тыс. иностранных подписчиков. На англоязычном канале очень интересно читать комментарии, там масса людей, которые пишут: "Спасибо вам, мы благодаря вам получаем альтернативную информацию, потому что у официальных СМИ на Западе табу насчет хорошей информации в отношении России".

Там такой жесткий информационный блок стоит — ни слова хорошего о России, о СВО. Благодаря нашему англоязычному каналу, и не только нашему, люди получают альтернативную информацию. Я вижу, когда читаю комментарии, что людей, которые поддерживают точку зрения России, — их много.

Почему не предположить, что такой человек может попасть, допустим, в британскую, или американскую, или французскую армию, поехать на Украину, а там потом перейти на нашу сторону. Вполне допускаю. Еще раз повторюсь, людей, которые поддерживают нашу точку зрения, — много, но это, конечно, никак не влияет на официальную точку зрения западных стран.