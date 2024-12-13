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Интерфакс-АВН

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год - СМИ

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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США в среду приняла проект оборонного бюджета страны (NDAA) на 2025 финансовый год в размере $883,7 млрд, сообщает The Hill.

Согласно данным голосования, законопроект был одобрен 281 голосами законодателей, "против" - 140 конгрессменов.

В минувшие выходные лидеры конгресса обнародовали масштабный пакет мер на сумму $883,7 млрд, который включает в себя повышение заработной платы на 14,5% для младших военнослужащих по контракту и на 4,5% для всех остальных военнослужащих.

NDAA также включает требования к Минобороны не создавать новые должности, связанные с усилиями по обеспечению разнообразия, справедливости и инклюзивности.

Кроме того, он предусматривает укрепление присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе и создание Тайваньского фонда, аналогичного украинской инициативе, которая позволяет США поставлять оружие в страну, закупая его непосредственно у частных компаний.

Законопроект также включает финансирование ключевых программ и инициатив и намечает шаги по закупке семи военных кораблей и строительству около 200 самолетов и более 300 транспортных средств.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил: "Мы гордимся этим продуктом. Защита американского народа является нашим главным приоритетом, и NDAA в этом году гарантирует, что наши вооруженные силы обладают ресурсами и возможностями, необходимыми для того, чтобы оставаться самой мощной боевой силой на планете".

Теперь законопроект поступит на голосование в сенат.

Лидер Республиканской партии в сенате Джон Тун сообщил, что ожидает принятия проекта в начале следующей недели.

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Тайвань
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