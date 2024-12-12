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ТАСС

МО РФ: атака ВСУ на военный аэродром в Таганроге не останется без ответа

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Ракета ATACMS
Ракета ATACMS.
Источник изображения: © ABACA via Reuters Connect

В оборонном ведомстве сообщили, что Киев нанес ракетный удар шестью ракетами ATACMS по объекту в среду утром

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ракетный удар, нанесенный ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа, заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что киевский режим нанес ракетный удар шестью ракетами ATACMS по аэродрому в среду утром, две из них сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - подчеркнули в военном ведомстве. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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