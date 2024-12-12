МО РФ: атака ВСУ на военный аэродром в Таганроге не останется без ответа

В оборонном ведомстве сообщили, что Киев нанес ракетный удар шестью ракетами ATACMS по объекту в среду утром

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ракетный удар, нанесенный ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа, заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что киевский режим нанес ракетный удар шестью ракетами ATACMS по аэродрому в среду утром, две из них сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - подчеркнули в военном ведомстве.