Войти
Интерфакс-АВН

В ЕС прошли подготовку более 60 тыс. украинских солдат - Минобороны Польши

173
0
0
Обучение украинских военнослужащих на передаваемой Швецией боевой машине пехоты CV9040C (c) министерство обороны Украины
Обучение украинских военнослужащих на передаваемой Швецией боевой машине пехоты CV9040C (c) министерство обороны Украины.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Минск. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - В странах Евросоюза прошли подготовку уже более 60 тыс. солдат ВСУ, сообщил в среду Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Миссия военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM UA) реализуется уже два года и уже прошли обучение более 60 тысяч украинских солдат. Почти каждый четвертый готовился в Польше", - говорится в сообщении.

"В Польше они имеют возможность приобрести специальные знания и навыки по различным военным специальностям, например, бронетанковой и механизированной, артиллерийской, зенитной, инженерной и логистической (техники-механики)", - добавили там.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:25
  • 1
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 02:06
  • 6371
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 01:59
  • 8479
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 23:01
  • 3
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 11.12 22:46
  • 28
Уроки Сирии
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами
  • 11.12 11:27
  • 1
«Чтобы оружие не попало в руки боевиков»: ВВС Израиля уничтожают оставшиеся от САА военную технику и боеприпасы в ряде провинций Сирии
  • 11.12 11:24
  • 1
Туск полагает, что мирные переговоры по Украине начнутся уже зимой
  • 11.12 05:46
  • 6
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 11.12 01:16
  • 1
Ответ на "В США рассказали о недооценке российских «Ясеней»"