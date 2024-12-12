Орбан: разговор с Путиным состоялся в самый опасный период конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии заявил, что использует все дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижению мира

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что его разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным состоялся в самый опасный период конфликта на Украине.

"Сегодня утром провел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели войны [на Украине]. Мы используем все имеющееся в нашем распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижения мира", - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава венгерского правительства не уточнил, какие вопросы он обсудил с президентом России. Запрос корреспондента ТАСС на эту тему в пресс-службу Орбана пока остался без ответа.

Сообщение Москвы

В то же время пресс-служба Кремля ранее сообщила, что в ходе разговора был проведен "обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике". "Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - отметили в Кремле. Там добавили, что обсуждалась также реализация совместных двусторонних проектов в экономической области.

В понедельник премьер-министр Венгрии провел трехчасовую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Путин в предыдущий раз разговаривал с Орбаном в июле, когда тот приезжал с визитом в Москву. За последний месяц Орбан стал вторым европейским лидером, созвонившимся с Путиным - в середине ноября президент РФ общался по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Оба этих разговора состоялись по инициативе, соответственно, Будапешта и Берлина.