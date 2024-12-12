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Интерфакс-АВН

Путин в беседе с Орбаном: позиция Киева исключает возможность мирного урегулирования на Украине

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: kremlin.ru

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

"Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - отмечается в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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