Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем, у Тегерана есть доказательства – верховный лидер Ирана

Источник изображения: topwar.ru

Свержение режима Башара Асада в Сирии было спланировано США и Израилем. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, Тегеран располагает доказательствами этого факта.

Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии является совместным планом американцев и израильтян. Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками были США и Израиль. Есть свидетельства этому

– сказал Али Хаменеи в обращении к иранскому народу.

Напомним, накануне стало известно о том, что бронетехника Армия обороны Израиля после занятия населенного пункта Эль-Кунейтра на Голанских высотах продолжила движение вглубь сирийской территории и вышла на границы провинции Кунейтра. Это всего в 20 километрах от Дамаска.

Источник изображения: topwar.ru

При этом официальные лица Израиля уже заявили, что Тель-Авив намерен добиваться создания автономии на территории Сирии с подконтрольным ему правительством.

Нереалистично думать о том, чтобы одно сирийское государство имело суверенитет над всем регионом. Логично было бы добиться автономии и, возможно, федерального правительства для сирийских меньшинств

– заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

В Госдепе США действия израильской армии сочли вполне оправданными и поддержали, объяснив их отходом сирийских подразделений из согласованной израильско-сирийской буферной зоны и опасностью занятия этого района террористами.