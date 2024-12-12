Войти
Военное обозрение

Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем, у Тегерана есть доказательства – верховный лидер Ирана

183
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Свержение режима Башара Асада в Сирии было спланировано США и Израилем. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, Тегеран располагает доказательствами этого факта.

Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии является совместным планом американцев и израильтян. Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками были США и Израиль. Есть свидетельства этому

– сказал Али Хаменеи в обращении к иранскому народу.

Напомним, накануне стало известно о том, что бронетехника Армия обороны Израиля после занятия населенного пункта Эль-Кунейтра на Голанских высотах продолжила движение вглубь сирийской территории и вышла на границы провинции Кунейтра. Это всего в 20 километрах от Дамаска.

Источник изображения: topwar.ru

При этом официальные лица Израиля уже заявили, что Тель-Авив намерен добиваться создания автономии на территории Сирии с подконтрольным ему правительством.

Нереалистично думать о том, чтобы одно сирийское государство имело суверенитет над всем регионом. Логично было бы добиться автономии и, возможно, федерального правительства для сирийских меньшинств

– заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

В Госдепе США действия израильской армии сочли вполне оправданными и поддержали, объяснив их отходом сирийских подразделений из согласованной израильско-сирийской буферной зоны и опасностью занятия этого района террористами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:25
  • 1
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 02:06
  • 6371
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 01:59
  • 8479
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 23:01
  • 3
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 11.12 22:46
  • 28
Уроки Сирии
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами
  • 11.12 11:27
  • 1
«Чтобы оружие не попало в руки боевиков»: ВВС Израиля уничтожают оставшиеся от САА военную технику и боеприпасы в ряде провинций Сирии
  • 11.12 11:24
  • 1
Туск полагает, что мирные переговоры по Украине начнутся уже зимой
  • 11.12 05:46
  • 6
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 11.12 01:16
  • 1
Ответ на "В США рассказали о недооценке российских «Ясеней»"