Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем, у Тегерана есть доказательства – верховный лидер Ирана

Источник изображения: topwar.ru
Свержение режима Башара Асада в Сирии было спланировано США и Израилем. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, Тегеран располагает доказательствами этого факта.
– сказал Али Хаменеи в обращении к иранскому народу.
Напомним, накануне стало известно о том, что бронетехника Армия обороны Израиля после занятия населенного пункта Эль-Кунейтра на Голанских высотах продолжила движение вглубь сирийской территории и вышла на границы провинции Кунейтра. Это всего в 20 километрах от Дамаска.
Источник изображения: topwar.ru
При этом официальные лица Израиля уже заявили, что Тель-Авив намерен добиваться создания автономии на территории Сирии с подконтрольным ему правительством.
– заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.
В Госдепе США действия израильской армии сочли вполне оправданными и поддержали, объяснив их отходом сирийских подразделений из согласованной израильско-сирийской буферной зоны и опасностью занятия этого района террористами.