От "мира через силу" до третьей мировой: какие сценарии по Украине есть у США - Мнения ТАСС

Николай Новик — о том, кому выгоден "мирный план" Трампа и к чему он может привести

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп надеется реализовать свою концепцию по урегулированию украинского конфликта. Оглашенный еще летом замысел строится на идеях Кита Келлога, будущего спецпредставителя по Украине в кабинете 47-го президента США.

Документ представляет собой ряд комплексных предложений, которые, однако, радикально не устраивают ни одну из вовлеченных сторон — ни Россию, ни Украину, ни правящие элиты ЕС и Великобритании. Подробнее о нем я недавно писал.

Но если с акторами на Европейском континенте все относительно понятно, то с неевропейским Западом ситуация гораздо более неоднозначная. Отдельно рассмотрю четко прослеживающиеся сценарии развития конфликта и возможные потенциальные сюжеты для Соединенных Штатов как инициаторов мирного плана.

Подписание мирного соглашения в ближайшее время между Россией и Украиной

Это, на мой взгляд, наиболее нереалистичный сценарий. Хотя такой исход однозначно сделал бы Дональда Трампа наиболее влиятельным действующим субъектом международных отношений на ближайшие годы и сохранил бы его статус "президента-миротворца", способного даже до официальной инаугурации решить серьезнейший конфликт XXI века, не покорившийся лидерам Европы, Азии и остального мира.

Кроме того, это дало бы возможность прагматично-избирательного сближения с Москвой для попыток разрушения линии сотрудничества Россия — Китай в треугольнике взаимодействия с США, как это делал в 1970-е годы методами филигранно-деструктивной дипломатии Генри Киссинджер.

Сохранение конфликта в тягучей окопной позиционной стадии без масштабной эскалации

Считаю этот сценарий, напротив, наиболее вероятным. Он также полностью подходит для республиканского лидера, продвигающего позицию America first ("Америка прежде всего") методами и рычагами экономической машины, а не реалистскими "штыком и пулей".

При следовании ему в дело вступает классическая англо-саксонская стратегия — разделяй и властвуй. Европа продолжит терять экономическую мощь, статус и технологическое лидерство вместе с ушедшими производствами, потенциальным ростом тарифов и зависимостью от поставок ресурсов. А американские военные компании — Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon и так далее — продолжат динамически увеличивать прибыль, действуя в парадигме идей Трампа.

Дальнейшая неконтролируемая эскалация

Это наиболее опасный сценарий. При нем произойдет нарастание поставок оружия на Украину, обоюдное использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территорий — по стратегическим целям, инфраструктуре. Также стоило бы ожидать расширения ядерной повестки в СМИ и во внутриполитическом дискурсе.

Подобный исход конфликта однозначно не устроит 47-го президента США, стремящегося "ни за что не допустить третьей мировой войны".

Временное прекращения огня и заморозка линии соприкосновения на период переговоров

Подобный сценарий развития событий для США дуалистичен.

С одной стороны, демократическая администрация действующего президента Джо Байдена в последний месяц у власти, очевидно, попытается максимально насытить Украину финансовой и материальной помощью для более сильной позиции при торге. С другой же, на Дональда Трампа и его кабинет уже в скором времени хлынет поток новых экзистенциальных внутренних и внешних вызовов — консолидирующаяся продемократическая оппозиция, подрыв мировой финансовой гегемонии доллара, давление глобального Юга на коллективный Запад во главе с США. На все эти вопросы предстоит найти симметричные ответы.

Также уже в ближайшее время мы узнаем, сработает ли в итоге удобный для Трампа сценарий в контексте реализации "мира через силу", или 47-му президенту США все же придется изобрести что-то экстраординарное.