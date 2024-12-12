«Формальный союзник России»: Германия отказалась поставлять для самолётов А400М ВВС Казахстана зонд для дозаправки в воздухе

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5 декабря первый из двух заказанных Казахстаном военно-транспортных самолётов А400М приземлился в Алматы, совершив перелет из испанской Севильи, где он строился на мощностях Airbus.

Приобретение Казахстаном в 2021 году двух ВТС обошлось в €145 млн. Машины грузоподъёмностью 37 тонн предполагается использовать для выполнения «военных, гражданских и гуманитарных миссий». На вооружении ВВС страны уже состоит значительно меньший по размеру ВТС Airbus C295. Второй А400М планируется поставить в 2026 году.

Официально не сообщалось, почему на обоих самолетах А400М нет стандартного зонда для дозаправки топливом в воздухе

- говорится в немецком издании Flug Revue.

Однако, как указывается, имеется информация о том, что отсутствие данного оборудования обусловлено «строгой» внешнеторговой политикой Берлина.

Это было вызвано немецкими экспортными ограничениями, а не свободным решением клиента. Как член военного альянса ОДКБ, Казахстан формально является союзником России

- отмечается в издании.

Германия давно позиционирует себя на мировой арене в качестве «нравоучителя», отказываясь от экспорта вооружений и полувоенной продукции в страны, где, по мнению Берлина, сложилась «неблагополучная ситуация» с гражданскими правами. А в этом можно упрекнуть любое государство, хоть даже хозяина ФРГ – США, было бы желание.