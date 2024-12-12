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Украина располагает достаточным запасом вооружений и средств для продолжения боевых действий на протяжении нескольких месяцев в случае прекращения финансовой помощи из США. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко. По его словам, сейчас в Киеве разрабатывают план сотрудничества с администрацией Дональда Трампа.

Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года

– заявил Марченко в интервью испанской газете Pais.

Он добавил, что в Киеве не питают иллюзий относительно дальнейших объемов американской финансовой помощи, но готовятся к сотрудничеству с командой Дональда Трампа.

Следует отметить, что уходящая администрация Белого дома делает все возможное, чтобы обеспечить Киеву возможность продолжения боевых действий в обозримой перспективе.

В то же время в Вашингтоне не устают настаивать на необходимости снижения возраста мобилизации на Украине. Накануне в Госдепе США даже заявили, что готовы взять на себя обучение и обеспечение молодых украинцев, которые могли бы быть призваны в ВСУ после принятия соответствующих решений.