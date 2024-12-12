Макрон вместе с Польшей хочет спасти Украину (Rzeczpospolita, Польша)

Rzeczpospolita: Макрон в Польше представит план миротворческой миссии на Украине

Эммануэль Макрон в четверг прибудет в Варшаву, чтобы обсудить проект европейской "миротворческой миссии" на Украине, пишет Rzeczpospolita. План президента Франции призван сохранить суверенитет страны в рамках возможного соглашения Путина и Трампа, отмечает издание.

Президент Франции прилетает в Варшаву в четверг, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая позволит сохранить суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина.

Только дела исключительной важности могут вырвать Эммануэля Макрона из Франции в эти дни. Страна переживает глубочайший политический кризис в Пятой республике: во вторник до сих пор не было известно, кто может стать новым премьер-министром и как к концу года можно будет протолкнуть бюджет на 2025 год, если в Национальном собрании нет большинства.

Но есть и другой политический календарь, который не терпит отлагательств. Дональд Трамп, который неоднократно заявлял „что в течение 24 часов" завершит конфликт на Украине, 20 января вступит в должность президента США.

В субботу незадолго до церемонии открытия восстановленного Нотр-Дам Макрон около часа беседовал с Трампом в Елисейском дворце с глазу на глаз, после чего еще на полчаса к ним присоединился Зеленский.

Учитывая военный потенциал и географическое положение, участие Польши в миротворческой миссии является ключевым

"Насколько я понимаю, Эммануэль Макрон заявил Дональду Трампу, что Европа не только не может быть исключена из переговоров США с Россией, потому что у нее есть серьезные интересы в области безопасности, но и готова участвовать в этом процессе финансово и, прежде всего, нести риски, связанные с защитой украинского суверенитета", – говорит Камиль Гранд, заместитель генерального секретаря НАТО до 2022 года.

В основе французского предложения лежит миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию. Уже в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки натовских войск на Украину. Однако в то время он не уточнил, при каких условиях это произойдет. Он точнее обрисовал эту мысль во время встречи 11 ноября в Париже с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. С аналогичной целью 27 ноября он позвонил собравшимся в Харпсунде лидерам скандинавских и балтийских стран (NB8) и Польши. Эли Тененбаум, эксперт Французского института международных отношений, который работает над проектом такой миссии, объясняет что она могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Командование одной из них может взять на себя Польша.

"Существует три способа обеспечения безопасности Украины. Первый — "немецкий": принятие страны в НАТО даже без установления окончательно границ, как это было с ФРГ в 1955 году. Однако Америка этого не хочет, как и Германия. Вторая — "израильская" модель: массовое снабжение Украины оружием также после заключения мира. Это неопределенно, учитывая бюджетные трудности как в США, так и в Европе. Третья — "корейская" модель: международная миротворческая миссия, которая уже более 70 лет охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей. Именно на этой третьей модели, при включении элементов первой и второй, будут основаны гарантии безопасности для Киева", – говорит Гранд.

Макрон сам решает, как использовать французские вооруженные силы и каким будет направление внешней политики

Во время встречи в понедельник в Киеве с лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, который, вероятно, станет будущим канцлером Германии, Зеленский впервые заявил, что в ожидании гарантий НАТО именно такая миротворческая миссия может обеспечить безопасность его страны.

"В связи с быстро растущим военным потенциалом и географическим положением Польша становится необходимым элементом такого плана. Отсюда приезд Макрона в Варшаву", — объясняет Гранд. По его мнению, чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится на очередной удар по Украине. Поэтому, считает наш собеседник, очень важно было даже символическое включение в эту инициативу Америки. По его мнению, после февральских выборов в ней примут участие и немцы (пока Мерц исключает такую возможность). Заинтересована в проекте и Голландия. Однако, помимо Польши и стран NB8, принципиально участие в миссии Франции и Великобритании.

Насколько Макрон, у которого нет ни большинства в парламенте, ни правительства, может быть надежным партнером такого проекта? Согласно Конституции Пятой республики, президент как верховный главнокомандующий Вооруженными силами сам принимает решение об их применении. Именно он также определяет внешнеполитические направления и представляет Францию на саммитах ЕС или НАТО. Хуже с бюджетом: без его принятия неизвестно, как страна будет финансировать свое участие в миссии.

Однако самой большой проблемой остается твердая позиция Путина: пока он не дает никаких сигналов о том, что готов отказаться от установления контроля над всей Украиной.