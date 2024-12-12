Американский генерал: Последний бой армии США снят на iPhone 14, последний бой армии Китая написан красками на холсте

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Американский генерал в нескольких словах описал отличие армии США от армии Китая. Речь идёт о заявлении генерала Эрика Смита, который дал понять, что китайская армия не имеет современного боевого опыта.
Смит использовал для подчёркивания отличия армий в боевом опыте своеобразную, если здесь применимо это слово, аллегорию:
Несмотря на всю циничность этого генеральского заявления, по сути-то Смит прав. Китайская армия, несмотря на всю её многочисленность и сверхоснащённость, имеет крайне ограниченный опыт в ведении войн нового времени. Было использование китайских военных в конфликтах XX века, но вот уже несколько десятилетий НОАК скорее сосредоточена на то, что «ожидает, пока по реке проплывёт труп её врага». А проблема в том, что вражеское тело всё никак не проплывает. Мало того, враги Китая продолжают усиливаться. США накачивают оружием Тайвань, прощупывают китайские экономические возможности точечными санкциями.
Генерал Смит:
Констатация ли это факта или прямая угроза – вопрос пока открытый. Но вполне очевидно, что американский «мировой гегемон» Китай в покое явно не оставит.