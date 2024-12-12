«Будущее за кинетическим перехватом»: разработка средств борьбы с торпедами рядом стран

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На протяжении десятилетий военно-морские силы по всему миру экспериментировали с широким спектром контрмер для того, чтобы отвлекать, сбивать с толку и поражать приближающиеся торпеды.

В будущем, из-за развития «умных» торпед, будет недостаточно обмануть их или поставить помехи. В этом случае у вас должны быть дополнительные возможности, которые могут включать в себя средства по [кинетическому] уничтожению угрозы

- отметили в компании Aselsan.

И в турецкой Aselsan, и во французской Naval Group заявили, что они проводят исследования для создания кинетических средств противодействия торпедам, что сопряжено с определёнными сложностями.

Ряд экспертов считают, что будущее за кинетическим перехватом торпед. Но поразить цель под водой гораздо сложнее, чем в воздухе, и, хотя торпеды движутся медленнее, чем крылатые ракеты, их всё равно трудно обнаружить

- говорится в издании Defense News.

Хотя рядом стран уже разработано несколько торпед-перехватчиков кинетического действия, их эффективность ещё предстоит проверить, а надёжность остаётся под большим вопросом. Одной из уже созданных систем является Torbuster, производимый израильской компанией Rafael. Единственным известным зарубежным заказчиком этого изделия являются ВМС Индии. Данная система использует акустические сигналы, чтобы заманить торпеду к приманке, которая взрывается на близком расстоянии. Но этот механизм не привлекает инженеров из Naval Group:

Они предлагают «соблазнить» торпеду и заманить её на расстояние менее 20 метров от средства противодействия, но она никогда не подплывёт так близко, так как «поймёт», что это ловушка задолго до этого.

В Naval Group считают, что к 2030 году концепция и конструкция торпед-перехватчиков с функцией самоуничтожения будут более или менее зрелыми. Европейское оборонное агентство ведёт разработку противоторпедной торпеды (ATT) с целью создать к 2028 году готовое к производству изделие.