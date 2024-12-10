Сценарии развития событий: почему Сирия всегда была другом РФ и при чем здесь Украина - Мнения ТАСС

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. 8 декабря утром они вошли в Дамаск, подразделения сирийской армии покинули город. Президент Сирии Башар Асад покинул пост и страну.

Как будут развиваться события и есть ли связь с СВО?

Предпосылки

То, что произошло, возможно, было сюрпризом для многих, но вряд ли для специалистов. Дело в том, что окопавшиеся в анклаве Идлиб на северо-западе Сирии, можно сказать, недобитые повстанцы со времен "арабской весны" получили заметную помощь со стороны Турции и других государств. И они, умело просчитав некую расслабленность нынешнего режима, неподготовленность сирийской армии, сумели довольно быстро продвинуться вперед, захватив Алеппо, затем Хаму и даже Хомс, не говоря уже о десятках меньших населенных пунктов.

Сирийская армия, на мой взгляд, не просто расслабилась, но где-то и понадеялась, наверное, на поддержку России, которая помогла им одержать победу во время "арабской весны" в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ). Теперь же правит бал другая организация, которая называется "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Она настроена категорически против нынешних властей Сирии.

На сей раз исламисты из ее рядов извлекли какие-то уроки из прошлого. По крайней мере, при штурме Алеппо, при его оккупации не было того разгула террора, который наблюдался во времена "Исламского государства" (запрещена в РФ). Более того, они даже пошли на какие-то диалоги с христианами, сказали, что будут обеспечивать население провиантом. Поступали сообщения, что Алеппо не голодает, туда поступает продовольствие и электричество. Более того, они даже сумели перебросить туда электроэнергию из Турции, которой в Сирии ужасно не хватает. То есть действуют, пытаясь завоевать симпатии местного населения или, по крайней мере, не делать, чтобы оно было настроено категорически против них.

Причины кризиса

Причины создавшегося положения объясняются не только успехом и неожиданностью военных действий со стороны повстанцев и боевиков, но также недоработкой со стороны правительства, со стороны Башара Асада. В стране уже не один год как закончилась операция по искоренению "Исламского государства" (запрещена в РФ) при помощи ВКС России. Уже не один год Сирия, казалось бы, живет в мире. Однако за это время экономика не стала дышать лучше.

В стране бешеная инфляция, безработица — куча проблем, прежде всего экономического характера. Страна существует практически без электричества, без топлива. Основные источники и месторождения, запасы сирийских недр находятся в ее восточных и северных частях, в тех местах, которые сегодня под фактической оккупацией Турции и США или под властью курдских формирований. Поэтому где-то из 40 существующих месторождений газа и нефти в Сирии Дамаск имеет выход, по моим данным, буквально на 3-4, не больше.

Население Сирии устало от некоторой безнаказанности органов безопасности и их в какой-то мере распущенности (а служб безопасности в Сирии очень много). Это утомило сирийцев еще со времен отца нынешнего президента Хафеза Асада. Хотя сам Башар Асад, когда пришел к власти в 2000 году, ратовал за обновление экономики, демократизацию общества и прессы. Его даже прозвали "отцом сирийского интернета", потому что он открыл для Сирии Всемирную сеть.

Однако этим инструментом, видимо, куда успешнее воспользовались такие организации, как "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) или те же исламисты. Повстанцы оказались более гибкими в работе с населением, и в этом смысле, думаю, власти Сирии проиграли войну в интернете.

Но в работе сирийского правительства была и положительная часть. Это традиционная толерантность ко всем религиям и национальностям. Я в этом убедился, прожив в Сирии почти 10 лет.

Связь СВО с сирийскими событиями

Исторически так сложилось, что для нас Сирия была не просто куском на карте. Мы там присутствуем еще со времен XIX и начала XX века, когда там действовало Императорское православное палестинское общество, которое, в частности, занималось строительством православных храмов, русских школ (насчитывалось порядка 104 штук). Затем при СССР мы помогали Сирии в экономических проектах, противостоянии израильской агрессии и в борьбе с терроризмом.

После начала арабской весны, считаю, только благодаря России удалось остановить тот террор, который происходил на территории Сирии. Дело не только в Сирии, но и в пресечении исламистской террористической угрозы для нашего государства, потому что оттуда рукой подать до южных регионов РФ. Конечно, у России есть там стратегические геополитические интересы. При этом мы пытались сохранить самую дружественную нам страну на Ближнем Востоке и не оставили ее в беде.

Связана ли ситуация в Сирии со специальной военной операцией России на Украине? Я думаю, да. Российские ресурсы существенно задействованы сейчас в СВО, и, наверное, Сирия в какой-то степени отошла на второй план. Именно этим воспользовались недруги Дамаска.

Ряд арабских комментаторов считает, что успех повстанцев объясняется тем, что им помогали военные специалисты из Турции. При этом якобы есть основания полагать, что помощь им оказали и украинские военнослужащие — могли быть там как специалисты и советники. Заявления основаны, в частности, на том, что боевики довольно успешно применяли дроны, новые виды вооружения, которые задействованы в том числе в СВО. Откуда идут поставки, все прекрасно знают, так что и страны Запада не избежали выпадов в свой адрес.

На мой взгляд, опыт Сирии в какой-то мере примечателен. Башар Асад некогда не пошел до конца, до полного истребления его вооруженных противников, террористов, и оставил анклав Идлиб незачищенным. Через какое-то время окопавшиеся там боевики укрепились, количественно выросли и хорошо вооружились. Кстати, это может говорить и о том, что они получают и поддержку в виде живой силы из-за границы. Власти не смогли покончить с врагами, и теперь они подняли голову.

Что будет с российскими базами

Предполагаю, что тот регламент, который был подписан между Москвой и Дамаском о размещении российских военных баз на 49 лет, будет все же пересмотрен. Но даже если так сложится, то это не значит, что они — морская база в Тартусе и авиабаза в Хмеймиме — должны быть ликвидированы моментально. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции заявляли, что российские военные базы и дипломатические учреждения будут поставлены под их защиту. В долгосрочном плане сейчас, конечно, остается только гадать. Но, думаю, остро-ультимативной формы по выводу последовать не должно.

Хмеймим и Тартус — мощнейшие базы, в их строительство и модернизацию вложены огромные средства. Их сохранение, в том числе с российским участием, для оппозиции, пришедшей к власти, может стать некой возможностью для установления баланса, игры на этом. Вопрос нахождения базы можно обсуждать и торговаться. С другой стороны, этот фактор может стать защитой от поползновений конкурирующих организаций, дальнейшей дестабилизации. Это сейчас оппозиция объединилась в порыве, но ведь там десятки организаций.

Тем не менее российские военные должны быть готовы к любому развитию событий.

От худшего к оптимальному

Пожалуй, самый главный сейчас вопрос: "Какие же сценарии развития событий в Сирии возможны?" Предлагаю свое видение.

Первый, наиболее радикальный вариант — это полная дезинтеграция Сирии как государства. Раскол страны и распад на несколько частей. Если пустить все на самотек, это станет государство полного беспредела — все против всех, отсутствие законов и т.д.

Второй вариант — более цивилизованный — это образование федеративной республики Сирия. То есть страна могла бы разделиться на несколько независимых или полузависимых образований, территориальных единиц — например, по этническому или религиозному признаку. Глава сирийской оппозиции анонсировал, что они собираются вести переговоры с международными партнерами, значит — под каким-то руководством.

Например, я видал американские карты (их можно даже найти в интернете), где Сирия расчленена на пять таких анклавов, мини-государств. Одно из них, на северо-западе, — протурецкое. Другое, на севере и северо-востоке, — курдское. Третье, побережье, останется как алавитский анклав. Центр Сирии станет суннитским государством. На юге — некое государственное образование друзов.

Третий вариант — на мой взгляд, один из самых опасных — это исламская (хуже, если исламистская) республика Сирия. То есть основным игроком станет "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Любопытно, что название переводится как "Организация освобождения Шама", а Шам — это не только Сирия, а все восточное побережье Средиземного моря, куда входят и Ливан, и Израиль, и Иордания. Опасения мои как раз и связаны с тем, если они нацелились на весь этот Шам.

Есть и четвертый вариант развития событий. Здесь стоит учитывать, что, согласно последним сообщениям, Израиль перешел границу на юге Сирии в районе Голанских высот и захватил некоторые земли. То есть можно предполагать, что Израиль хочет использовать это тяжелое для Дамаска время — укрепиться или же вовсе взять под контроль всю ситуацию и даже государство, лоббируя и формируя антишиитскую страну.

Дело в том, что многие сунниты, в том числе в Сирии, настроены не совсем по-дружески к шиитам, а надо сказать, что алавиты, к числу которых принадлежит и Башар Асад, — это одно из ответвлений шиизма, или исмаилизма.

Кстати, имя лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) — аль-Джулани. По иронии судьбы его фамилия переводится как Голанский. То есть человек, имеющий отношение или родом из Голанских высот. Как же он может быть связан с регионом, на который сейчас претендует и всегда претендовал Израиль?