«Превращаем грузовик в мобильный ЗРК за три недели»: Франция представила зенитную систему V3P

Источник изображения: topwar.ru

Французская армия представила на полигоне Ларзак новинки оборонной промышленности, предназначенные для борьбы с дронами, в частности, мобильный ЗРК сверхмалой дальности V3P, оснащённый зенитными ракетами Mistral 3 и размещённый на новом грузовом шасси.

Сегодня подразделения ПВО сухопутных войск сталкиваются с проблемой мобильности, так как на данный момент носителями систем PAMELA [использующей ЗРК Mistral] являются VLRA и TRM 2000 – машины, обслуживание которых для нас становится всё труднее

- пояснили в командовании армии.

VLRA – это тактическое транспортное средство 4х4, разработанное французской компанией ASMCAT в 1967 году. TRM 2000 – грузовик 4х4, выпускавшийся Renault до 1990 года. Учитывая возраст этой техники и свёртывание её производства, становятся ясными трудности с её поддержанием в строю.

Столкнувшись с ростом затрат на ТО, нехваткой запчастей и техническим устареванием, «необходимо было найти временное решение, чтобы вернуть мобильность этим [зенитным] подразделениям», пояснили в армии.

Ответом стала адаптация для выполнения новых задач машины снабжения VRP, созданной на грузовой платформе Scania и состоящей на оснащении 4-го вертолётного полка спецназа. VRP, оборудованная двигателем мощностью 460 л.с., способна перевозить груз массой 14,5 тонн. Новая модификация автомобиля получила обозначение Vampire, а вся зенитная система в целом именуется V3P.

Несмотря на свои габариты, V3P очень хорошо маневрирует

- отметили в армии.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК Mistral 3

14-ступенчатая «роботизированная» коробка передач, двигатель мощностью 310 л.с., гидроусилитель руля и способность увеличивать крутящий момент обеспечивают быстрое свёртывание с позиции, что снижает вероятность попасть под контрбатарейный огонь. Зенитный комплекс PAMELA остаётся в прежнем виде: одна ЗУР находится в ПУ и готова к выстрелу, ещё 6 ракет располагаются на борту.

Scania хватит трёх недель, чтобы превратить шасси грузовика в V3P. Всего компания сможет выпускать около 6 единиц в месяц, что позволяет рассчитывать на полное укомплектование новыми ЗРК к 2026 году

- говорится в издании Forces Operations.

Основной расчёт при организации воздушного прикрытия войск армия делает на бронеавтомобили VBMR-L Serval, оснащённые ЗРК Mistral 3, которые, как ожидается, будут поставляться с 2027 года.

Однако для удовлетворения особых потребностей горных войск и спецподразделений они должны быть оснащены машинами Scania Vampire (также вооружёнными системой Mistral 3), а не Serval, которые являются слишком тяжёлыми для эффективной работы на пересечённой местности и слишком медленными при развёртывании

- говорится в западной прессе.

Поэтому отдельные подразделения получат на вооружение Scania Vampire – лёгкий, пригодный для транспортировки по воздуху и лучше подходящий для крутых склонов автомобиль.

Первый запуск ЗУР Mistral 3 с платформы Scania Vampire состоялся в ноябре текущего года. Как планируется, после ряда доработок модель к марту 2025 года должна поступить в серийное производство. Всего по контракту от 2023 года заказано 44 мобильных ЗРК V3P.