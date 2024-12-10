«Превращаем грузовик в мобильный ЗРК за три недели»: Франция представила зенитную систему V3P

Источник изображения: topwar.ru
Французская армия представила на полигоне Ларзак новинки оборонной промышленности, предназначенные для борьбы с дронами, в частности, мобильный ЗРК сверхмалой дальности V3P, оснащённый зенитными ракетами Mistral 3 и размещённый на новом грузовом шасси.
- пояснили в командовании армии.
VLRA – это тактическое транспортное средство 4х4, разработанное французской компанией ASMCAT в 1967 году. TRM 2000 – грузовик 4х4, выпускавшийся Renault до 1990 года. Учитывая возраст этой техники и свёртывание её производства, становятся ясными трудности с её поддержанием в строю.
Столкнувшись с ростом затрат на ТО, нехваткой запчастей и техническим устареванием, «необходимо было найти временное решение, чтобы вернуть мобильность этим [зенитным] подразделениям», пояснили в армии.
Ответом стала адаптация для выполнения новых задач машины снабжения VRP, созданной на грузовой платформе Scania и состоящей на оснащении 4-го вертолётного полка спецназа. VRP, оборудованная двигателем мощностью 460 л.с., способна перевозить груз массой 14,5 тонн. Новая модификация автомобиля получила обозначение Vampire, а вся зенитная система в целом именуется V3P.
- отметили в армии.
Источник изображения: topwar.ru
ЗРК Mistral 3
14-ступенчатая «роботизированная» коробка передач, двигатель мощностью 310 л.с., гидроусилитель руля и способность увеличивать крутящий момент обеспечивают быстрое свёртывание с позиции, что снижает вероятность попасть под контрбатарейный огонь. Зенитный комплекс PAMELA остаётся в прежнем виде: одна ЗУР находится в ПУ и готова к выстрелу, ещё 6 ракет располагаются на борту.
- говорится в издании Forces Operations.
Основной расчёт при организации воздушного прикрытия войск армия делает на бронеавтомобили VBMR-L Serval, оснащённые ЗРК Mistral 3, которые, как ожидается, будут поставляться с 2027 года.
- говорится в западной прессе.
Поэтому отдельные подразделения получат на вооружение Scania Vampire – лёгкий, пригодный для транспортировки по воздуху и лучше подходящий для крутых склонов автомобиль.
Первый запуск ЗУР Mistral 3 с платформы Scania Vampire состоялся в ноябре текущего года. Как планируется, после ряда доработок модель к марту 2025 года должна поступить в серийное производство. Всего по контракту от 2023 года заказано 44 мобильных ЗРК V3P.