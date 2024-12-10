Доля Индии в российском экспорте вооружений за полгода увеличилась на 15%, сообщил начальник управления президента РФ

Калининград. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля Индии в российском оружейном экспорте выросла на 15%, сообщил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов.

"Доля Индии в российском экспорте вооружений и техники только за последние полгода увеличилась на 15%", - сказал Евтухов, которого в понедельник цитирует сайт "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в связи с передачей ВМС Индии фрегата проекта 11356 "Тушил" (Tushil).

"В целом, Россия стабильно остается главным партнером Индии в оборонной отрасли. И не только потому, что есть большой, еще советский задел, но и благодаря современной совместной работе. Наши страны объединяют более двухсот совместных оборонных проектов", - заявил Евтухов.

В понедельник на заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде состоялась передача ВМС Индии фрегата Tushil. Это четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи ОСК для ВМС Индии.

Торжественная церемония прошла в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

Согласно сайту ОСК, Евтухов заявил, что строительство фрегатов проекта 11356 - в фундаменте российско-индийского военно-технического сотрудничества.

"Эти сделки позволили ярко продемонстрировать научно-технический и промышленный потенциал отечественного ОПК и продолжить развитие отечественной школы надводного военного судостроения. С 2007 по 2013 год индийской стороне нами поставлено шесть фрегатов этого проекта. Сегодня передан седьмой", - сказал начальник управления.

Евтухов заявил, что в 2025 году Россия передаст Индии восьмой фрегат, строительство которого также ведет завод "Янтарь".