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Военное обозрение

Экс-главком НАТО в Европе: подозреваю, что президенты Ирана и России уже всё продумали

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Источник изображения: topwar.ru

Свержению режима Башара Асада в Сирии во многом поспособствовали действия США по поддержке Израиля. Об этом заявил Экс-командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк. По его словам, ослабление Ирана и «Хизбаллы», по сути, предопределили судьбу арабской республики.

В то же время, как отмечает Кларк, приход к власти в Сирии представителей террористических организаций не отразится на военном присутствии РФ в стране. По мнению экс-главкома НАТО в Европе, российские военные базы продолжат функционировать.

Что касается России, я подозреваю, что президент Ирана и президент Путин уже все продумали. Военно-морская база останется там. Террористы не будут беспокоить русских

– сказал Уэсли Кларк.

Напомним, в результате стремительного наступления отрядов террористических организаций и протурецких вооруженных формирований режим Асада в Сирии был свергнут. Власть в стране перешла к боевикам, которые уже заявили о начале процесса формирования нового правительства. При этом еще до взятия Дамаска под контроль террористы предложили Москве и Пекину установить официальные дипломатические отношения на основе взаимного уважения.

Добавим, что теперь уже экс-президент Сирии Башар Асад не сумел договориться с боевиками и покинул страну. Накануне стало известно, что он получил политическое убежище в России.

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