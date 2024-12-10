Рособоронэкспорт и Индия реализуют по военно-морской тематике около 10 проектов

Компания передала индийской стороне фрегат проекта 11356 Tushil, построенный на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь"
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") и Индия реализуют по военно-морской тематике около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых программ, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Компания передала индийской стороне фрегат проекта 11356 Tushil, построенный на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь". Церемония передачи корабля прошла 9 декабря в Калининграде в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Синга.
"Поднятие индийского флага на корабле Tushil - очередной важный этап в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, которое полностью соответствует принципам программы Make in India. На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащен сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos. Кроме этого, сегодня только по военно-морской тематике Рособоронэкспорт и Индия реализуют около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых", - сказал Михеев, слова которого приводят в пресс-службе компании.