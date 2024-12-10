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ТАСС

Рособоронэкспорт и Индия реализуют по военно-морской тематике около 10 проектов

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Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) головного строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Triput российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1258. Гоа, 23.07
Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) головного строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Triput российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1258. Гоа, 23.07.2024.
Источник изображения: правительство Индии

Компания передала индийской стороне фрегат проекта 11356 Tushil, построенный на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") и Индия реализуют по военно-морской тематике около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых программ, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Компания передала индийской стороне фрегат проекта 11356 Tushil, построенный на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь". Церемония передачи корабля прошла 9 декабря в Калининграде в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Синга.

"Поднятие индийского флага на корабле Tushil - очередной важный этап в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, которое полностью соответствует принципам программы Make in India. На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащен сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos. Кроме этого, сегодня только по военно-морской тематике Рособоронэкспорт и Индия реализуют около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых", - сказал Михеев, слова которого приводят в пресс-службе компании. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
ОСК
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
1135 Буревестник
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