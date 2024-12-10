Время пришло: по словам Трампа, Зеленский готов к миру с Россией (New York Post, США)

Трамп: Зеленский хочет прекращения огня и мира с Россией

Зеленский хочет заключить мир с Россией, сказал Дональд Трамп в интервью New York Post. По его словам, "это что-то новое": деталей они не обсуждали, однако глава Украины хочет прекращения огня и считает, что время для этого уже пришло.

Диана Глебова (DianaGlebova)

В интервью о встречах с мировыми лидерами и Джилл Байден в ходе поездки в Париж на открытие собора Парижской Богоматери избранный президент Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к “миру”. Вступающий в должность президент раскрыл подробности бесед с мировыми лидерами во время своей первой заграничной поездки после избрания на второй срок, включая трехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским.

“Он хочет заключить мир, — заявил Трамп в телефонном интервью New York Post. — Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали, но он полагает, что пришло время, и Путин должен думать так же, потому что он уже потерял 700 000 человек. Это не закончится, пока не будет мира <…> Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этому нелепому конфликту”, — подчеркнул он.

Также Трамп указал на свой пост в соцсети Truth, где упомянул Россию в контексте падения сирийского правительства. “Что там произошло, так это то, что Россия не смогла проявить инициативу, потому что увязла в этой ужасной бойне на Украине”, — сказал он.

Трамп сообщил, что говорил с Макроном о НАТО и напомнил, что, по его мнению, альянс должен “платить справедливую долю”. “Я сказал, что НАТО — это хорошо, пока там платят по счетам… когда я присоединился к НАТО, никто не платил, это произошло после того, как я вмешался”, — подчеркнул избранный президент. — Макрон со мной согласен. Он хороший человек и проделал хорошую работу в том, что касается восстановления собора. Я сказал ему: "Ты даже не представляешь, как хорошо поработал". Это было нелегко. Кропотливая работа”.

По словам Трампа, беседа с первой леди США Джилл Байден также носила позитивный характер, хотя в течение двух избирательных циклов они сделали друг о друге много неприятных замечаний. “Все было очень мило, милее некуда, — рассказал Трамп об их беседе. — Это политика, к ней нужно привыкнуть. Она вела себя приветливо, и у нас состоялся весьма приятный разговор”.

Помимо прочего, бывший президент попал в заголовки благодаря так называемому “доминирующему” рукопожатию с Макроном. “Это не более чем крепкое рукопожатие. Он это понимает. Простое крепкое рукопожатие”, — пояснил он.

С британским принцем Уильямом они обсудили королевскую семью, сразу два члена которой лечатся от рака: Кейт Миддлтон и король Карл III. “У меня был отличный разговор с принцем, — сказал Трамп. — На вопрос о жене он ответил, что у нее все хорошо, а об отце — что тот упорно сражается. Он любит обоих, так что мне стало немного грустно. Мы общались в течение получаса, чуть больше. Хорошо поговорили”. Затем Трамп прокомментировал внешность принца: “Он симпатичный парень. Вчера вечером он выглядел просто отлично. Вживую некоторые люди выглядят лучше, и он выглядел великолепно, о чем я ему и сказал.”

Также Трамп, по его словам, имел встречу с “энергичным” премьер-министром Италии Джорджей Мелони. “Я провел с ней много времени, — сказал он, отметив, что они вместе ужинали во время приема с участием 60 мировых лидеров. — Она настоящий огонь, скажу я вам. Просто великолепна”.

О группе присутствовавших на открытии собора мировых лидеров он сказал так: “Мы отлично пообщались”. При этом он отметил, что четыре года назад ее состав был схож с нынешним, и выразил надежду, что они смогут “немного изменить мир”.

По словам Трампа, до пожара ныне отреставрированный французский собор “являл собой одно из величайших религиозных и христианских мест”. “Я подумал, что это фантастика. Французы проделали фантастическую работу, лучше, чем 900 лет назад, — сказал Трамп по возвращении в Мар-а-Лаго. — Они смогли прекрасно очистить камень, который был очень темным. Когда я бывал там прежде, внутри было слишком темно. Теперь здесь чисто и светло, хотя копия получилась абсолютно точной". Избранный президент утверждает, что в попытке сохранить аутентичность местные власти приняли “правильное проектное решение”. “Мне подумалось, что все в мире огорчились, когда он сгорел. Знаете, это ведь было одно из величайших религиозных и христианских мест. На открытие меня пригласил премьер-министр, он очень хорошо относится к нашей стране и проделал отличную работу”.