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Военное обозрение

В Конгрессе США призвали нарастить военно-промышленную базу, чтобы сократить разрыв с Китаем в судостроении

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Источник изображения: topwar.ru

Американские законодатели опасаются, что слабая военно-промышленная база и отставание от Китая в судостроении может спровоцировать агрессию со стороны КНР. Чтобы нивелировать эти риски, администрация уходящего президента США Джо Байдена пытается нарастить потенциал страны по разработке и производству вооружений.

Выступая на слушаниях в Конгрессе, республиканец Джон Муленар, председатель Комитета Палаты представителей по делам Коммунистической партии Китая, заявил, что у США нет возможностей сдерживать КНР, и призвал к решительным действиям. В частности, Муленар отметил, что США необходимо изменить свою политику и задействовать значительные ресурсы, чтобы восстановить возможность сдерживания и предотвратить войну с Китаем. Американский конгрессмен напомнил, что военно-морской флот Китая уже является крупнейшим в мире, а судостроительные мощности КНР, по некоторым оценкам, в 230 раз превосходят судостроительные мощности США.

Как отмечает издание Defence News, правительство США рассматривает Китай как своего «конкурентного противника», при этом констатируя, что Пекин проводит крупнейшее в истории наращивание военной мощи в мирное время, что вызывает обеспокоенность относительно того, как США отреагируют и обеспечат победу в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. По мнению ряда членов Конгресса, слабая военно-промышленная база может спровоцировать агрессию.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан считает отставание Вашингтона в судостроении прямым следствием начавшегося в 1980-х годах "опустошения" производственной базы, сокращение количества квалифицированной рабочей силы и уход с рынка ряда ключевых поставщиков из-за недостаточного инвестирования.

Кроме того, вооруженные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке истощают критически важные запасы оружия США и могут подорвать способность Вашингтона реагировать на действия Китая в случае возникновения конфликта. В частности, военные возможности США существенно снизились из-за поставок Украине и Израилю средств ПВО.

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