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ЦАМТО

Александр Лукашенко поставил задачу белорусскому ОПК развивать систему "Орешник" совместно с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

ЦАМТО, 9 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу белорусскому ОПК совместно с российскими специалистами развивать систему "Орешник".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Сергей Лагодюк.

В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.

"Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие", – приводит слова С.Лагодюка Telegram-канал Минобороны Белоруссии.

Он пояснил, что активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе белорусских предприятий очень велик.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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