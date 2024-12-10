Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)

Знак с надписью Мины на обочине дороги в селе Камянка, на окраине Изюма, Украина, 19 февраля 2023 года.

Telegraph: треть украинцев выступают за территориальные уступки в обмен на мир

Чтобы закончить конфликт, Украине придется пожертвовать землями, которые она считала своими, пишет Telegraph. В Киеве это понимают: уже треть украинцев выступают за прекращение конфликта со значительными территориальными уступками, отмечает автор статьи.

Роланд Олифант (Roland Oliphant)

В нестабильной демократии одни выступают против переговоров с Россией, в то время как другие хотели бы жить на "более счастливой и безопасной Украине, пусть и меньших размеров"

У мужчины средних лет в черной ветровке, остановленного на одной из улиц Львова, поинтересовались о перспективах мира на Украине. "Я бы предпочел жить на более счастливой и безопасной Украине, пусть и меньших размеров", — таков был его ответ местному тележурналисту.

Если Украина собирается закончить конфликт в 2025 году, то ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории. Российская армия частично заняла восточные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, потребовав при этом, чтобы в любом соглашении о прекращении огня эти области были переданы целиком.

Украина обороняется по всей линии фронта, но у нее мало шансов вытеснить российские войска.

"Я вот все время задаю себе один и тот же вопрос и не могу на него ответить", — говорит вышеупомянутый респондент из Львова, размышляя о непростом выборе, с которым сейчас столкнулся Владимир Зеленский.

"Все эти территории, как мне кажется, ментально отдалились от нас, причем настолько, что стали неукраинскими", — сказал респондент-львовянин. А потом, не без сомнения продолжил: "А может быть, они ждали, когда мы вернемся".

По всей стране все об этом говорят.

Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту в течение 24 часов после своей инаугурации, которая состоится в следующем месяце.

В субботу в Париже он пожал руку Зеленскому перед торжественной церемонией открытия Собора Парижской Богоматери. Однако побудить украинского президента, чтобы он зарыл топор войны с Владимиром Путиным — задача гораздо более сложная.

В число заявленных военных целей Путина входят демилитаризация и денацификация Украины.

Среди прочих важных целей – нейтральный статус (исключение ее из НАТО) и признание "новых территориальных реалий".

В прошлом месяце Зеленский впервые высказал предположение, что он был бы открыт для временной уступки некоторых территорий на востоке в обмен на прекращение "горячей" фазы конфликта.

Но всё это не означает готовности отступить или признать тот факт, что Россия заняла огромные участки восточной Украины. Вместо этого он поклялся добиваться возвращения регионов дипломатическим путем.

И в то же время Зеленский требует членства в НАТО (или защиты под зонтиком НАТО), а также предоставления достаточной военной поддержки, которая бы могла ему гарантировать, что Путин не сможет просто выжидать, а потом начать очередное наступление.

Очевидно, что на решение такой дилеммы понадобится не один день. Планы Трампа, судя по его публичным высказываниям, а также высказываниям отставного генерала Кейта Келлога, его спецпредставителя по Украине, выглядят примерно следующим образом.

Линия фронта застыла вдоль нынешней линии соприкосновения, благодаря чему боевые действия остановились, не позволяя России занять еще больше земель. Вместе с этим, из-за этого Украина не может вернуть утраченные территории.

Украина не получает членства в НАТО. Это отчасти уступка России, а отчасти происходит потому, что Америка, Германия и несколько других ключевых членов не хотят, чтобы Украина вступала в военный блок.

Вместо этого на Украину можно отправить миротворческие силы, укомплектованные войсками европейских членов НАТО (потому что Дональд Трамп войска США не станет отправлять), включая Великобританию, которые займутся патрулированием нейтральной зоны и будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня.

На прошлой неделе эту идею поддержал Борис Джонсон в своем интервью The Telegraph; министр иностранных дел Германии Анна Бебокер (Anna Baebocker) [в английском тексте ошибка – министром иностранных дел Германии является Анналена Бербок (Annalena Baerbock) – прим. перев.] отказалась исключить возможность отправки германских войск.

Они образуют силы быстрого реагирования, способные сдержать российские удары в будущем.

Украина и (большинство) ее западных союзников отказываются официально признавать российский контроль над занятыми территориями, включая Крым, но это мало что меняет на практике, поскольку планы, преследующие цель отвоевать эту территорию, были отвергнуты.

Теоретически, здесь имеется выгода для всех сторон. На Украине потеря части территорий на востоке и юге страны была бы воспринята с горечью, однако благодаря этому шагу там был бы обеспечен мир и укрепилась независимость.

В то же время, Владимир Путин приобрел бы украинский нейтралитет, фактически завоеванный сухопутный коридор в Крым и победу.

Для того, чтобы присоединение земель продолжалось, а также для сохранения претензий на воссоединение территорий, которые он все еще жаждет заполучить, ему вовсе не нужно признание со стороны Украины или Запада.

Однако ни одна из сторон, похоже, не заинтересована в прекращении боевых действий.

Россия все еще наступает, пытаясь, очевидно, занять как можно больше территорий до начала переговоров. Путин и другие официальные лица, такие как министр иностранных дел России Сергей Лавров, исключили возможность компромисса в отношении своих военных целей.

Для Украины прекращение огня без предоставления необходимых гарантий безопасности его соблюдения было бы почти бессмысленным шагом.

"Они могут прекратить борьбу только при условии предоставления гарантий безопасности от Запада, — сказал профессор российской политики Сэм Грин (Sam Greene) из Королевского колледжа Лондона. – Но гарантии безопасности, которые действительно оказались бы действенными, не обсуждаются".

"Поэтому переговоры, которые действительно оказались бы значимыми, — это переговоры между Украиной и Западом. Пока Запад не предоставит Украине гарантии безопасности по-натовски (либо предоставит полное членство по пятой статье, либо нечто, очень близкое к этому), я не могу представить, как мы этого достигнем. В противном случае эти идеи — просто витание в облаках".

А как насчет людей на земле?

Путин может "продать" российской общественности и российской элите практически любое урегулирование, которое ему понравится, поскольку для них конфликт по-прежнему остается чем-то очень далеким и неактуальным.

У Зеленского, который управляет демократией, известной свое нестабильностью, гораздо более сложная задача. Его рейтинги уже падают, а мнение измученных украинцев разделилось по вопросу о том, вести ли переговоры и на какие уступки пойти.

"Когда в последние две недели я была за границей по работе, то есть я спокойно спала, без всякой воздушной тревоги, я в этот момент думала, что Украина должна продолжать сражаться, — сказала Катя, активистка благотворительного движения из Киева. – А вот когда я нахожусь на Украине и буквально схожу с ума из-за недосыпа, постоянных бомбардировок, отсутствия электричества, то я говорю: к черту всё, пожалуйста, просто прекратите конфликт".

"Так что это во многом зависит от того, где вы находитесь, насколько близко к линии фронта живете, есть ли у вас близкие в армии и так далее. Одно можно сказать наверняка: все измотаны".

Может ли Зеленский преодолеть разрыв между украинцами, готовыми к переговорам, и теми, кто хочет продолжать сражаться?

И да, и нет, говорит директор аналитического центра Pentaв Киеве Владимир Фесенко.

"Опросы показывают, что около трети украинцев выступают против переговоров с русскими или же против уступок России. Еще около трети выступают за прекращение конфликта, в том числе с большими уступками. И, наконец, еще около одной трети поддерживают переговоры, но не хотят больших уступок", — сказал Фесенко.

"Самым резким критиком Зеленского, конечно, является бывший президент Петр Порошенко. Однако он подходит очень тонко. Он не против переговоров, потому что сам подписал Минские соглашения и прекрасно знает, что переговоры неизбежны", — сказал Фесенко.

Упомянутая нами активистка благотворительного движения Катя считает, что Зеленский не посмеет подписать соглашение о передаче территорий без предоставления гарантии безопасности: "Но если он ее получит, это уже другое дело".

Фесенко, который десятилетиями занимался анализом украинской политики, предположил, что договоренность, которая бы позволила заморозить конфликт, но не была бы равнозначна капитуляции, нанесет удар по престижу Зеленского, но, вероятно, будет принята общественностью.

И подобную договоренность вряд ли отменит единственный человек, который мог бы победить Зеленского на послевоенных выборах, – бывший главнокомандующий и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный. По словам Фесенко, Залужный больше, чем кто-либо другой, понимает те риски, которые связаны с продолжением конфликта.

Опять же, все дороги ведут к Путину. И хотя он, что вполне возможно, готов пожертвовать самой что ни на есть экспансионистской из своих целей на Украине, у него также есть более мрачные и вполне прагматичные причины, чтобы затягивать конфликт как можно дольше.

"Иногда это кажется странным, но Путин по сути своей осторожный человек, — сказал профессор Грин. – Конфликт движет экономикой; благодаря ему элиты и общественность полностью сфокусировали свое внимание на Путине, и он пользуется широкой популярностью. Поэтому я был бы удивлен, если бы он, без всякой на то необходимости, посчитал, что необходимо всем этим рисковать и пренебречь, подвергнув риску".