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Интерфакс-АВН

События на Ближнем Востоке выйдут из-под контроля США, считает посол Ирана в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Дубай. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Последствия падения режима Башара Асада в Сирии выйдут из-под контроля США и могут привести к конфликту с участием стран региона и Турции, заявил посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари.

"Я считаю, что события в регионе выйдут из-под контроля американцев и могут серьезно нарушить их стратегические цели", - цитирует Акбари иранское агентство IRNA.

Он отметил, что нынешние события в Сирии создали "сложную ситуацию между северными и южными силами, которая может привести к конфликту между некоторыми исламскими и арабскими странами с Турцией".

По мнению Акбари, "Сирия приняла мудрое решение".

"Когда армия не может сопротивляться, народ тоже не может этого сделать. В таких обстоятельствах лучше остановить кровопролитие", - заявил посол.

Акбари подчеркнул, что главной проблемой в Сирии является положение сирийского народа.

"Учитывая нынешние обстоятельства, разнообразие точек зрения и многочисленные вмешательства различных стран, существует серьезная проблема, риск потери безопасности в этом обществе", - уточнил он.

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Страны
Иран
Сирия
США
Турция
Персоны
Башар Асад
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