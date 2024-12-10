«Форма корпуса позволит избежать обнаружения сонарами»: китайский проект новой безэкипажной подлодки

Источник изображения: topwar.ru
Китайские разработчики представили проект новой безэкипажной подлодки автономного действия.
Судостроительная госкорпорация CSSC продемонстрировала макет субмарины, имеющей «стелс»-конструкцию.
- говорится в издании Defensa.
Источник изображения: topwar.ru
Длина составит от 38 до 43 метров; водоизмещение ПЛ оценивается в районе 400 тонн. Этого достаточно, чтобы выполнять различные боевые задачи, от ударных до разведывательно-диверсионных.
Подлодка оснащена дизельным двигателем, который работает в сочетании с генератором для питания очень мощных литий-ионных аккумуляторов. Как утверждают в CSSC, данная силовая установка позволит достичь дальности хода от 1000 до 3000 морских миль и развивать максимальную скорость 20 узлов и крейсерскую 8 узлов. Глубина погружения может превышать 400 метров.
Источник изображения: topwar.ru
ПЛ предлагается к эксплуатации в трёх версиях: противокорабельная модификация вооружена 8-12 торпедами и ракетами; вариант постановщика мин и перевозчика четырёх более компактных подводных автономных аппаратов; разведывательно-диверсионная версия с водолазами и специальными аппаратами на борту.
- отмечается в издании.