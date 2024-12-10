«Форма корпуса позволит избежать обнаружения сонарами»: китайский проект новой безэкипажной подлодки

Источник изображения: topwar.ru

Китайские разработчики представили проект новой безэкипажной подлодки автономного действия.

Судостроительная госкорпорация CSSC продемонстрировала макет субмарины, имеющей «стелс»-конструкцию.

Малозаметная форма корпуса позволит избежать обнаружения такими сенсорами, как сонары

- говорится в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

Длина составит от 38 до 43 метров; водоизмещение ПЛ оценивается в районе 400 тонн. Этого достаточно, чтобы выполнять различные боевые задачи, от ударных до разведывательно-диверсионных.

Подлодка оснащена дизельным двигателем, который работает в сочетании с генератором для питания очень мощных литий-ионных аккумуляторов. Как утверждают в CSSC, данная силовая установка позволит достичь дальности хода от 1000 до 3000 морских миль и развивать максимальную скорость 20 узлов и крейсерскую 8 узлов. Глубина погружения может превышать 400 метров.

Источник изображения: topwar.ru

ПЛ предлагается к эксплуатации в трёх версиях: противокорабельная модификация вооружена 8-12 торпедами и ракетами; вариант постановщика мин и перевозчика четырёх более компактных подводных автономных аппаратов; разведывательно-диверсионная версия с водолазами и специальными аппаратами на борту.

Скорее всего, Китай построил хотя бы одну автономную подлодку указанного проекта

- отмечается в издании.