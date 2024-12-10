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ТАСС

The Hill: конгресс вряд ли удовлетворит запрос на новую военную помощь Киеву

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
Источник изображения: © AP Photo/ J. Scott Applewhite

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон призывал отложить любое выделение средств до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, отметило издание

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели считают, что направленный Конгрессу запрос президента США Джо Байдена на выделение $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений, передаваемых Украине, скорее всего, не будет удовлетворен. Об этом сообщила американская газета The Hill.

"Законодатели считают, что шансы на одобрение запроса президента Байдена на выделение $24 млрд финансирования на связанные с Украиной нужды невелики, поскольку спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) призывал отложить любое дальнейшее выделение средств до вступления в должность избранного президента [США Дональда] Трампа", - отмечается в публикации.

Как сообщила 26 ноября газета Politico, Байден запросил у Конгресса $16 млрд на "восполнение американских запасов" тех вооружений, которые отправляют Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских арсеналов. Как уточняло издание, уходящая администрация США рассчитывает, что данные статьи расходов будут включены в законопроект о продлении выделения средств на работу федеральных ведомств. Его могут принять в текущем месяце.

Джонсон ранее на этой неделе, говоря о возможности включения дополнительной помощи Киеву в законопроект, заявил, что не планирует этого делать. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса Бен Кардин, комментируя возможность одобрения Конгрессом текущего созыва выделения новой помощи Киеву, сообщил: "Я не думаю, что это вероятно".

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря США, подчеркнул, что среди сторонников избранного американского лидера в Конгрессе "растет скептическое отношение" к дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Во время своей предвыборной кампании Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом. В интервью телеканалу NBC ранее в воскресенье Трамп заявил, что Киев, возможно, не сможет рассчитывать на прежний объем поддержки со стороны США после его вступления в должность. Инаугурация республиканца запланирована на 20 января 2025 года. 

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США
Украина
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Трамп Дональд
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