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Интерфакс-АВН

Происходящее на фронте на Украине будет определять жизнь России на многие годы вперед - Путин

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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - События на линии боевого соприкосновения на Украине будут определять судьбу России на годы, а то и десятилетия вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а, может, и на десятилетия", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин обратил внимание профильного вице-премьера Виталия Савельева на снижение некоторых показателей общего объема отечественного рынка беспилотников и регионов, оснащенных инфраструктурой для полетов БПЛА.

В связи с этим президент отметил, что российские военные на линии боевого соприкосновения самостоятельно конструируют новые БПЛА и применяют их в боевых условиях.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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