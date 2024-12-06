Elbit Systems поставит Минобороны Израиля беспилотные системы на сумму 40 млн. долл.

ЦАМТО, 5 декабря. Директорат оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля 3 декабря объявил о подписании с компанией Elbit Systems нескольких контрактов на общую сумму около 40 млн. долл.

В рамках соглашений Elbit Systems поставит ВС Израиля современные БЛА и автономные системы для повышения боевых возможностей подразделений.

Новые системы были совместно разработаны Директоратом оборонных исследований и разработок Минобороны Израиля (DDR&D), Elbit Systems и Сухопутными войсками Израиля. Они обеспечивают расширенные возможности и предназначены для выполнения различных задач, включая ведение разведки и нанесение точечных ударов.

В рамках контрактов, подписанных генеральным директором Министерства обороны Израиля генерал-майором (в отставке) Эялем Замиром, Elbit Systems поставит следующее оборудование:

- предназначенные для ведения разведки БЛА, способные действовать в составе роя для разведки и нанесения ударов, а также в составе разведывательных взводов;

- БЛА, оснащенные передовыми возможностями сбора информации, наблюдения и разведки, обеспечения доминирования на местности и нанесения ударов для поддержки боевых подразделений;

- ударные решения на базе мини-дронов для применения в населенных пунктах.

Кроме того, Elbit Systems предоставит устойчивые средства связи для беспилотных систем. Контракт является продолжением сотрудничества МО Израиля и Elbit Systems, что, как заявлено, усилит возможности ВС Израиля на поле боя.

По оценке бригадного генерала Йехуды Альмакиаса, БЛА обеспечивают эффективный, точный и масштабируемый сбор разведданных и нанесение ударов. Заказы Elbit Systems присоединились к ранее заключенным МО Израиля контрактам с различным компаниями, включая как ведущих производителей, так и стартапы. Приобретения должны гарантировать, что войска смогут оптимально выполнять свои боевые задачи.

DDR&D намерено продолжать поддерживать технологическое превосходство ВС Израиля на поле боя.