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Военное обозрение

Истребитель F-35 впервые обменялся секретными данными в режиме онлайн с неамериканской системой командования и управления

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания и США в рамках недавних испытаний добились существенного технологического прорыва в области передачи данных между боевыми системами и командными пунктами управления из разных стран в режиме реального времени.

В материале говорится, что истребитель пятого поколения F-35, вылетевший из центра компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, передал засекреченную информацию с использованием системы Open Systems Gateway (OSG), разработанной Skunk Works.

Вышеупомянутые данные были отправлены через коммерческий спутниковый канал связи в лабораторию Rapid Capabilities Office (RCO) Королевских ВВС (RAF), расположенную в Фарнборо, Великобритания, где они обрабатывались в режиме реального времени системой управления Nexus C2. В итоге это позволило добиться нового уровня взаимодействия между системами управления и боевыми платформами, принадлежащими разным странам.

Как сообщается, данный эксперимент, получивший название «Проект DEIMOS», стал успешным подтверждением возможности интеграции данных между боевыми самолетами и системами управления различных стран.

В свою очередь, представители Королевских ВВС отметили, что испытания ознаменовали собой важный шаг к созданию единой интегрированной боевой среды и современной системы управления воздушными операциями. В частности, возглавляющий Rapid Capabilities Office коммодор авиации Крис Мелвилл подчеркнул значимость достигнутых результатов для дальнейшего развития систем коллективной обороны.

В целом, суть материала в западных источниках сводится к тому, что разрекламированная американской армией концепция сетецентрической войны в обозримом будущем сможет объединять не только подразделения армии США, но и войска союзников Вашингтона.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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