M142 HIMARS – американская реактивная система залпового огня.

Современный американский универсальный ракетный комплекс на колесном шасси. Предназначен для поражения артиллерии, систем ПВО, бронетехники, транспорта, живой силы и коммуникаций противника, а также обеспечения поддержки союзных сухопутных подразделений. Используется армией и Корпусом морской пехоты США, а также вооруженными силами еще шести стран. Применялся во время войн в Афганистане, Ираке, Сирии и в рамках специальной военной операции на Украине. Серийно производится с 2003 года.

История создания M142 HIMARS

Первые проекты по созданию более мобильной версии MLRS M270 начали появляться еще в 80-х годах XX века. Минобороны США формировало требования к новой РСЗО: высокие показатели подвижности при сохранении огневой мощи и возможность транспортировки авиацией. В апреле 1991 года первый опытный образец, представленный компанией Loral Vought Systems, был протестирован на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, но данная система не обладала всеми необходимыми качествами.

Поэтому в 1996 году было заключено соглашение на 23,2 млн долларов с компанией Lockheed Martin, которая должна была завершить проектные работы и создать четыре прототипа. Через два года эти машины были переданы армии для проведения испытаний, в рамках которых впервые протестировали баллистические ракеты ATACMS. В 1999 году с производителем был заключен еще один контракт на 65 млн долларов. В результате вооруженным силам США было поставлено шесть полноценных HIMARS для оценки.

Интересные факты: аббревиатура HIMARS расшифровывается как High Mobility Artillery Rocket System (Высокомобильная артиллерийская ракетная система). Стоимость одной установки для американских силовых структур в 2014 году составляла около 3,5 млн долларов. Через 10 лет этот показатель вырос до 4,9 млн долларов. Экспортные варианты в 2022 году оценивались в 19-20 млн долларов. Всего выпущено более 600 машин.

В апреле 2023 года, после завершения всех испытаний, комплекс M142 HIMARS был принят на вооружение армии и Корпуса морской пехоты США. На организацию серийного производства было выделено 96 млн долларов. Ответственность за данную деятельность возложена на одно из четырех основных подразделений компании Lockheed Martin – Missiles and Fire Control (MFC). При этом параллельно осуществляется разработка новых боеприпасов для этой системы.

До 2022 года темп выпуска был равен 48 установкам в год. Но после начала специальной военной операции спрос на РСЗО значительно вырос. Поэтому компания ускорила производство до 60 машин в год. Ведутся работы по расширению производственных мощностей для выхода на показатель до пяти машин в месяц (96 в год). Кроме того, Lockheed Martin участвует в совместных работах по организации выпуска HIMARS (или их компонентов) за рубежом. В проекте участвуют австралийские и британские компании.

Характеристики и преимущества M142 HIMARS

HIMARS конструктивно схож с M270. Но для обеспечения высокой подвижности установки и упрощения ее переброски военно-транспортной авиацией было решено спроектировать машину на колесной платформе. Также пришлось в два раза сократить боекомплект – с 12 до шести ракет. РСЗО базируется на трехосном полноприводном шасси FMTV Stewart & Stevenson грузоподъемностью 5 тонн. Используется семискоростная автоматическая трансмиссия Alisson. Существуют машины как с облегченными, так и с бронированными кабинами.

Длина корпуса составляет 7 м, ширина – 2,4 м, высота – 3,2 м. Показатель дорожного просвета 564 мм. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель Caterpillar 3116 ATAAC мощностью 290 л. с. при 2600 об/мин. Он позволяет развивать скорость до 85 км/ч по шоссе и обеспечивать запас хода до 480 км. В состав боевого расчета входят водитель, оператор и командир. В экстренных случаях все функции могут выполняться одним членом экипажа. Боевая масса комплекса – около 16 тонн.

Интересные факты: HIMARS использует электронику, системы управления огнем и связи, унифицированные с РСЗО M270A1. Для осуществления перезарядки не нужна транспортно-заряжающая машина, процесс занимает не более пяти минут. Установка может использоваться в качестве реактивной системы залпового огня или как оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Развертывание на поле боя или смена позиции осуществляются за 5-7 минут.

Благодаря наличию опорно-поворотного механизма обеспечивается возможность ведения огня в любом направлении с углами возвышения от -2° до +60°. Управление системами наведения на цель и стрельбы осуществляется из кабины. Пусковая установка выполнена в U-образном формате и оснащена креплениями для сменных пакетов направляющих. Перезарядка производится в автоматическом режиме с помощью штатной электролебедки.

Сменный пакет состоит из шести стеклопластиковых контейнеров трубчатой формы с направляющими, которые придают ракетам вращение против часовой стрелки с частотой 10-12 об/мин. Предусмотрена возможность работы в одиночном режиме стрельбы и запуска всех ракет одновременно (залпом). Отстрелянные пакеты заменяются снаряженными. Перезарядка ракет по одной невозможна, так как контейнеры заряжаются и герметизируются в заводских условиях. Масса стандартного пакета равна 2270 кг, а его срок годности – 10 лет.

Номенклатура боеприпасов M142 HIMARS

Комплекс M142 HIMARS адаптирован к использованию существующих боеприпасов от РСЗО M270. Они обозначаются как MFOM – MLRS Family of Munitions (Семейство боеприпасов для MLRS). Среди них неуправляемые и управляемые 227-мм ракеты длиной 3,94 м, которые имеют различную массу и нагрузку. Речь идет о кассетных снарядах M26, M26A1/A2, дальность применения которых составляет от 32 до 45 км, и учебно-практических снарядах M28, M28A1/A2.

Кроме того, применяются управляемые ракеты семейства GMLRS. Это снаряды M30 (M30A1/A2) с 404 суббоеприпасами или 182 000 вольфрамовых шариков, а также комбинированной системой наведения (инерциальной и по GPS). При их использовании дальность обстрела составляет до 84 км. Ракеты M31 (M31A1/A2) представляют собой модификацию описанных выше боеприпасов. Они имеют осколочно-фугасную 90-килограммовую боевую часть. Могут срабатывать от приближения удара или с задержкой.

При использовании установки в качестве ОТРК применяются ракеты семейства AFOM – Army TACMS Family of Munitions (Армейское семейство боеприпасов ATACMS). Это тактические боеприпасы M39 (MGM-140) разных модификаций. Например, MGM-140A – ракета, оснащенная инерциальной системой управления, кассетной боевой частью (950 элементов) и способная поражать цели на расстоянии до 165 км. MGM-140B – модернизированная версия, имеющая инерциально-спутниковое управление. Доставляет 275 боевых элементов на 300 км.

Также применяются модификация MGM-140B Block A1 Unitary с 226-килограммовой фугасной боеголовкой и дальностью полета до 270 км, M57 с аналогичной боевой частью, но увеличенной дистанцией боя (300 км), а также M57E1 с системой наведения по GPS и функцией воздушного подрыва. Кроме того, вооруженные силы США уже получили первые экземпляры передовых боеголовок PrSM – Precision Strike Missile (Высокоточный ударный снаряд), которые способны поражать цели на дистанции до 499 км.

История последующего развития M142 HIMARS

Компании Lockheed Martin UK и INSYS совместно работали над созданием облегченного британского аналога HIMARS. Эта установка имела один модуль РСЗО, базирующийся на платформе Supacat SPV600. Проект был закрыт в 2007 году. Кроме того, ведется разработка автономной многоцелевой пусковой установки (AML) – беспилотной модификации HIMARS. Она оснащена двумя пакетами ракет и совместима со всеми существующими видами боеприпасов к данной РСЗО.

После начала СВО представители компании Thaless Australia заявили о возможности производства ракет GMLRS в Австралии. Соответствующие переговоры ведутся на уровне правительств двух стран. 11 сентября 2023 года польское Минобороны подписало рамочное соглашение с компанией Lockheed Martin о сборке 486 HIMARS на шасси Jelcz 663.45 6×6 на территории Польши. Работы будут осуществляться в рамках проекта Homar-A. Тогда же было подписано соглашение с немецкой компанией Rheinmetall о совместной разработке глобальной РСЗО GMARS.

Распространение в мире и современное использование[/b] M142 HIMARS

Вооруженные силы США имеют 368 установок HIMARS, еще 47 числятся в составе Корпуса морской пехоты. Кроме того, Сингапур приобрел 18 машин, а Объединенные Арабские Эмираты – 32 комплекса. Иордании было поставлено 12 РСЗО. Румыния уже получила 36 единиц из 54 заказанных. Польше передано семь экземпляров из 486. После начала СВО США поставили Украине 38 установок, а Германия – три машины. В конце 2024 года планируется передача Тайваню 11 HIMARS.

[b] Интересные факты: данные установки представлены в компьютерных играх Battlefield 4, People Playground и Simple Car Crash Physics Sim, а также в модификациях к GTA V и Teardown. Трофейные машины стали частью экспозиций музейного комплекса парка "Патриот" и Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга. Сборные модели HIMARS выпускаются брендами Dragon (в масштабе 1/72) и Trumpeter (1/35).

В мае 2022 года была одобрена продажа Австралии 20 установок, затем было заказано еще 42 единицы. В ноябре подписан контракт на поставку восьми РСЗО в Литву. В декабре было заключено соглашение о продаже шести систем Эстонии. В декабре 2023 года соответствующие контракты были подписаны с Италией (21 штука) и Латвией (шесть РСЗО). В августе 2024 года было объявлено о заказе Хорватией восьми установок и 16 – Норвегией. Кроме того, потенциальными операторами системы являются Болгария, Швеция и Филиппины.

Боевое применение M142 HIMARS

Три установки HIMARS впервые вступили в бой в июле 2007 года, во время войны в Ираке. Их использование было признано успешным. Но в феврале 2010 года при проведении операции "Моштарак" в Афганистане было убито 12 мирных жителей из-за отклонения от цели двух ракет, выпущенных из HIMARS. Поэтому до завершения расследования эксплуатация систем HIMARS была приостановлена. После того как этих граждан признали "живым щитом" талибов, использование РСЗО возобновили.

С ноября 2015 года данные установки применяются для борьбы с террористами в Ираке, а с июня 2017 года – в Сирии. В апреле 2016 года было объявлено о размещении нескольких установок в пограничных регионах Турции для подавления активности "ИГИЛ*". Эти системы использовались для уничтожения лабораторий по производству опиума в Афганистане и ликвидации лидеров "Талибана*" в городе Муса-Кала. В 2018 году они принимали участие в боях под Хашамом в провинции Дейр-эз-Зор и наносили удары по правительственным войскам Сирии.

Летом 2022 года началась передача HIMARS Украине. Их участие в боевых действиях было зафиксировано 24 июня. Установки также применялись для атак на командные пункты ВС РФ, склады ГСМ и боеприпасов, коммуникаций и другой инфраструктуры.

В мае 2023 года украинские артиллеристы стали заявлять о широкомасштабном подавлении систем наведения HIMARS российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первые подтвержденные данные о поражении данных систем начали поступать весной 2024 года. Так, одна установка была ликвидирована в районе села Никаноровка (ДНР), а две серьезно повреждены. Кроме того, сообщалось о поражении двух РСЗО возле населенного пункта Малотарановка, а одной – около Красноармейска. Еще одна машина была уничтожена под Константиновкой. В целом Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении комплексов HIMARS ВСУ.

Вывод

HIMARS является эффективным, многоцелевым ракетным комплексом, способным создавать преимущество на поле боя в условиях современной войны. Он достаточно технологичен и мобилен, чтобы избегать ответного огня, обладает мощным и разнообразным вооружением, но не пригоден для ремонта в полевых условиях. Данная система имеет существенный модернизационный потенциал и будет сохранять актуальность на протяжении многих лет.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ