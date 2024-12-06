RM-70 – чехословацкая реактивная система залпового огня.

Чехословацкая самоходная реактивная система залпового огня на колесном шасси. Предназначена для уничтожения разнообразных целей, рассредоточенных на значительной площади. Скорострельная и маневренная, но имеет недостаточную для условий современной войны дальнобойность. Стоит на вооружении армий 21 страны. Использовалась в рамках восьми локальных конфликтов. Производится и модифицируется с 1972 года.

История создания RM-70

Разработка полноценной замены РСЗО RM-51 (чехословацкой версии системы "Град") началась в 60-е годы XX века. К 1970 году проектирование было завершено и появился первый опытный образец. Через год закончились государственные испытания, машину приняли на вооружение и присвоили ей индекс RM-70, а затем началось серийное производство. Ответственность за выпуск пусковых установок возложили на завод ZTS в Дубнице-над-Вагом, а шасси предоставлял производитель грузовиков Tatra из Копршивницы.

Интересные факты: данная РСЗО в натовской классификации получила обозначение M1972. Аутентичное название Raketomet vzor 1970 ("Ракетомет образца 1970 года"). Установка впервые была представлена широким массам на военном параде в Чехословакии, который был приурочен к завершению широкомасштабных учений "Щит-72". Эта машина стала одной из первых носительниц автопогрузчика снарядов, позволяющего перезаряжать пусковую установку после залпа за две минуты.

Характеристики и преимущества RM-70

RM-70 является синтезом артиллерийской части БМ-21 и шасси четырехосного грузовика Tatra-T813. Она укомплектована 12-цилиндровым дизельным двигателем Т-930-30 мощностью 250 л. с. при 1200 об/мин. Он позволяет машине развивать скорость до 85 км/ч по шоссе. Предусмотрена пятиступенчатая коробка передач и синхронизация скоростей. Подвеска всех колес независимая, выполненная по принципу "качающейся полуоси". Благодаря использованию продольных рессор удалось упростить конструкцию и повысить ее ремонтопригодность.

Длина корпуса составляет 8,8 м, ширина – 2,5 м, а высота – 2,9 м. Боевая масса равна 33,7 т. Высокая проходимость установки обеспечивается благодаря использованию шин низкого давления и системы централизованного регулирования воздуха. Машина может преодолевать подъемы до 30°, препятствия высотой 600 мм и полутораметровые рвы. Способна без предварительной подготовки пересекать броды глубиной до 1,4 м. Боевой расчет состоит из четырех человек и располагается в бронированной кабине, защищающей его от пуль и осколков.

Артиллерийская часть РСЗО состоит из 40 трубчатых направляющих и опорно-поворотного устройства с ручной системой наведения. Пусковая установка располагается на корме машины. В переднюю часть вынесена бронекабина и силовая установка с агрегатами трансмиссии. Предусмотрена возможность стрельбы в одиночном режиме или залпом. Система управления огнем скопирована у РСЗО "Град". Установка адаптирована к использованию 122-мм неуправляемых реактивных снарядов, обеспечивающих поражение целей на расстоянии до 20 км.

Применяются советские осколочно-фугасные боеприпасы М-21ОФ (9М22 и М28) или модели местного производства – JROF, JROF-K, Trnovnik, Ku, Krizhna-R. Они обеспечивают поражение целей на площади до 30 кв. км. Возможно также применение всех современных боеприпасов, разработанных Россией для РСЗО БМ-21. Машина укомплектована радиостанцией, средствами пожаротушения и защиты от воздействия оружия массового поражения. Самооборона экипажа обеспечивается с помощью 7,62-мм пулемета.

В носовой части машины может устанавливаться снегоуборочный (SSP) или бульдозерный отвал (BZ-T). С помощью этих устройств осуществляется подготовка огневой позиции или удаление препятствий с дороги. Полный залп осуществляется за 20 секунд. Время развертывания РСЗО на поле боя составляет не более двух минут. Столько же требуется для смены позиции после стрельбы. Кроме того, машина укомплектована лебедкой, позволяющей успешно преодолевать бездорожье и выбираться из крупных ям.

История последующего развития RM-70

В 1983 году появилась первая модификация РСЗО RM-70/85, выполненная на платформе Tatra T815 VPR9. Она отличается более мощным двигателем T3-930-51 (265 л. с.) и сниженной до 26,1 т боевой массой. Чуть позже была выпущена модернизированная установка RM-70/85M с новой СУО, навигационной системой и расширенной номенклатурой боеприпасов, обеспечивших повышение дистанции стрельбы до 36 км. Всего было выпущено 50 таких комплексов.

В конце 2000 года стартовал совместный словацко-немецкий проект по модернизации базовых моделей РСЗО. Пусковую установку адаптировали под использование 227-мм снарядов (28 шт.) и боеприпасов для РСЗО M270 (6 шт.). Через пять лет было выпущено 26 таких машин. Кроме того, данная платформа использовалась компанией Technopol International J.S.C. для разработки опытного минного заградителя Vz.92 Krian VMZ.

В 2015 году появилась последняя модификация системы RM-70 Vampir на платформе Tatra T-815-7 с силовой установкой T3C V8. Через два года она была впервые представлена чешской компанией Excalibur Army греческой армии. РСЗО получила автоматизированную систему управления огнем (СУО), обеспечившую возможность наведения пусковой установки из кабины. Данная машина стала еще маневреннее, так как может развивать скорость до 90 км/ч по шоссе.

Распространение RM-70 в мире

Во время существования ОВД РСЗО RM-70 активно поставлялись в ГДР. К 1989 году Восточная Германия обладала 265 установками. Впоследствии 158 из них были проданы Греции, а 36 – Финляндии. Остальные сняты с вооружения. После распада Чехословакии у Чехии осталось 60 машин, но в 2011 году они были выведены из эксплуатации. Словакия всё еще использует 30 установок различных модификаций. Ливия получила 36 экземпляров в 1982 году, а Болгария – 12 единиц в 2009 году.

Неустановленное количество RM-70 было замечено на одной из военных баз Алжира в начале 1980-х годов. 40 экземпляров числится в составе вооруженных сил Анголы. Азербайджан приобрел 18 "Вампиров", а Камбоджа – 70 установок базовой версии. Несколько машин было поставлено в Конго. По шесть единиц получили Эквадор и Уганда. На вооружении Финляндии стоит 34 установки. Грузинская армия имеет 18 экземпляров, а безопасность Греции обеспечивают 108 РСЗО данной модели.

Морская пехота Индонезии эксплуатирует 17 RM-70 различных модификаций. Нигерии продали семь единиц, а Польше – 29. Неизвестное количество было закуплено Северной Кореей с помощью посредников. Руанда использует пять установок. 22 машины были отправлены на Шри-Ланку, а 60 – в Зимбабве. После начала СВО Украина получила от Чехии 20 RM-70. Кроме того, операторами данной системы являются Туркменистан, Уругвай и Сахарская Республика.

Современное использование и боевое применение RM-70

Данные машины впервые вступили в бой в рамках конфликта в Западной Сахаре в начале 1980-х годов. Они использовались грузинской армией во время войны в Южной Осетии и Абхазии 2008 года. Применялись для подавления движения "Унита" в Анголе и "Тигров освобождения Тамил-Илама" на Шри-Ланке. Были задействованы правительственными войсками во время первой гражданской войны в Ливии. Принимали участие в войне в Афганистане, подавлении повстанцев в Конго, гражданской войне в Йемене, а также в конфликте в Нагорном Карабахе и СВО.

Интересные факты: эта система представлена в компьютерных играх серии "Противостояние", а также в проектах ArmA 2: ACR, People Playground. Чешская компания PanzerShop и польская YK 3D Home выпускают сборные модели RM-70 в масштабе 1/35. Американский бренд World War III: Team Yankee предлагает миниатюры, выполненные в масштабе 1/100. Один списанный экземпляр РСЗО находится в коллекции частного музея на демаркационной линии в Рокицани.

В апреле 2022 года Чехия передала Украине 20 РСЗО RM-70 и организовала подготовку экипажей, набранных из военнослужащих ВСУ. Эти установки использовались для нанесения ударов по позициям ВС РФ, а также обстрела Белгорода. Но из-за ограниченной дальности стрельбы они стали удобной мишенью для российской артиллерии и авиации.

Первый "Вампир" был уничтожен в марте 2023 года в районе Авдеевки с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". В июле еще одна установка и несколько американских машин были поражены на Донецком направлении. Также сообщалось об уничтожении одного RM-70 непосредственно под Донецком в декабре. Через месяц три машины ликвидировали на Купянском направлении. Постепенное сокращение их количества, а также рассредоточение по всей линии фронта не позволяют данным установкам оказать существенное влияние на ход боевых действий.

Вывод

Время RM-70 уже прошло, а СВО позволила Чехии выгодно избавиться от устаревшего вооружения. Снаряды данной РСЗО перехватываются современными системами ПВО, а сами машины крайне уязвимы для российских беспилотников. Одним из немногих преимуществ этой системы является совместимость с существующими боеприпасами к установке "Град", из-за чего не возникает дефицита снарядов. Однако машина имеет недостаточную дальность боя и может использоваться только ограничено.