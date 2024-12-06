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Военное обозрение

«Сотни миллионов выделены - беспилотников нет»: Польша так и не получила национальный БПЛА Orlik

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Источник изображения: topwar.ru

Шесть лет прошло после того, как Минобороны подписало контракт на сумму почти 800 миллионов злотых [$197 млн], предусматривающий поставку 8 тактических комплексов БПЛА ближнего действия Orlik, которые должны были стать одними из первых национальных беспилотников.

Всего должно было быть поставлено 40 дронов в 2021-2023 годы.

Консорциум в составе PGZ SA, WZL No. 2 и PIT-RADWAR предложил ВС Польши систему PGZ-19R, разработанную с нуля и произведенную в Польше

- говорится в заявлении от 2018 года.

Как указывается в издании Rzeczpospolita, на днях руководитель агентства по вооружению генерал Артур Куптель заявил, что «о поставках БПЛА Orlik мы поговорим в следующем году». Это означает, что спустя 6 лет после заключения контракта вооруженные силы до сих пор не получили ни одной из заказанных единиц и неизвестно, когда это может произойти.

Источник изображения: topwar.ru

Что пошло не так? Контракт был заключен без тендера во избежание частной конкуренции, а задачу взяли на себя компании, не имевшие большого опыта производства БПЛА. Кажется, это тема для прокуратуры

- говорится в издании.

Как отмечается, это не первый подобный случай. Поэтому Минобороны нужно сильное ведомство, которое будет контролировать не только финансовый аспект, но и обоснованность принимаемых решений о закупках оружия.

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Страны
Польша
Проекты
БПЛА
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