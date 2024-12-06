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Интерфакс-АВН

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России вступил в силу - ЦТАК

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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, 19 июня 2024 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Пекин. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Подписанный в июне лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами вступил в силу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией вступил в силу со дня обмена ратификационными грамотами в соответствии со статьей 22 договора - 4 декабря 2024 года", - сообщает ЦТАК.

Агентство отмечает, что протокол об обмене ратификационными грамотами подписали заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Основанные на договоре отношения "будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, благосостояния народов двух стран, смягчения ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность", а сами отношения "послужат формированию справедливого многополярного миропорядка, где не будут существовать господство, подчинение и гегемония", говорится в публикации.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений. Россия и Северная Корея ратифицировали его в ноябре.

Договором, в частности, установлено, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны проводят консультации для координации своих позиций и согласования возможных мер по оказанию помощи друг другу.

При этом РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими странами соглашения, направленные против одной из сторон, и не допускать использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны.

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