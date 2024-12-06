В ФРГ заявили, что сейчас нет оснований для миротворческой миссии на Украине

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль при этом утверждала, что текущей задачей Бундесвера является продолжение оказания Киеву "максимально возможной поддержки посредством материальной помощи и обучения"

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хёгль опровергла заявления о том, что Бундесвер (ВС ФРГ) может принять участие в миротворческой операции на Украине, и отметила, что сейчас нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО в этой стране.

"В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО [на Украине]. Поэтому сейчас неуместно спекулировать о возможном участии Бундесвера", - заявила Хёгль медиагруппе Funke. При этом она утверждала, что текущей задачей Бундесвера является "продолжение оказания Украине максимально возможной поддержки посредством материальной помощи и обучения".

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке некоторых СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня". Политик добавила, что Германия "будет всеми силами поддерживать" любые действия, направленные на достижение мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.