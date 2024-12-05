Принципиально вопрос о покупке "Звезды" ОСК решен, но ее параметры только предстоит обсуждать - Костин

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Вопрос вхождения судоверфи "Звезда" в контур "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) принципиально согласован, параметры предстоящей сделки будут обсуждаться после оценки финансового состояния судостроительного комплекса, сказал глава ВТБ Андрей Костин.

"Да, этот вопрос был согласован и получено согласие президента в целом на то, что будет продажа ста процентов "Звезды" ОСК. Мы подписали соглашение сейчас между "Роснефтью", ВТБ и ОСК насчет проведения, хотите, слово "due diligence", хотите, оценка финансового состояния, расходов. Мы планируем, что, наверное, до конца первого квартала (2025 года, - "ИФ") эту работу проведем, посмотрим на финансовое состояние, мы наймем оценщика, потом будем смотреть, как будем оплачивать. Это процесс уже договорный. В принципе, я думаю, что вопрос предрешен, но дальше - когда, почем - это вопрос еще пока не обсуждается", - сказал Костин, возглавляющий совет директоров ОСК, в интервью "России 24" на полях форума ВТБ.

Отвечая на вопрос о возможной сумме сделки, он напомнил, что "Роснефть" оценила понесенные издержки на строительство верфи в сумму примерно 250 млрд рублей.

"Такая вот цена. Но будем смотреть, есть ли какие-то дополнительные, может быть, издержки, или дополнительные минусы, которые возникнут в ближайшем будущем. Обычная работа такая. Серьезная покупка, серьезные деньги, поэтому серьезного отношения требует", - сказал Костин.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

О том, что "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК, стало известно в ноябре.