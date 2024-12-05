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Leopard 2A8 с КАЗ Trophy

Европейская компания EuroTrophy, выпускающая по израильской лицензии комплексы активной защиты, заключила контракт с немецким производителем танков KNDS, предусматривающий поставку 123 КАЗ Trophy.

Ими будут оснащены ОБТ «нового поколения» Leopard 2A8, закупленные немецкой армией (приобретено 123 машины с началом поставок в 2025 году).

Этот контракт знаменует значительный шаг в эволюции КАЗ Trophy, поскольку она становится неотъемлемым компонентом стандартной конфигурации ОБТ Leopard 2A8, ещё больше укрепляя его ключевой статус в современной бронетанковой войне

- отмечается с пафосом в западной прессе.

КАЗ Trophy, разработанный израильской компанией Rafael, предназначен для защиты бронетехники от различных угроз, таких как ПТУР и РПГ. Оборонительная система использует радиолокационные и электронно-оптические сенсоры для обнаружения и отслеживания опасности. Как только угроза выявлена, система рассчитывает её траекторию и применяет контрмеры, такие как встречный выстрел, чтобы перехватить вражеский боеприпас в воздухе до того, как он достигнет техники.

Trophy активно применялся Израилем в 2023-2024 годах в ходе его войн на Ближнем Востоке.