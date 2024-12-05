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«Мы имеем такой высокий запас прочности, которого на металлическом крыле никогда не удавалось получить». Представлено уникальное крыло для самолёта МС-21

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МС-21-310
МС-21-310.
Источник изображения: ОАК

Композитное крыло оказалось дешевле традиционного

Создание цельнокомпозитного крыла для новейшего отечественного пассажирского авиалайнера МС-21 началось несколько лет назад компанией «АэроКомпозит», которая входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, а сейчас появился финальный вариант крыла. О его особенностях рассказал главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов.

Испытания нового чёрного крыла, завершившиеся в этом году, показали, что мы имеем такой высокий запас прочности, которого на металлическом крыле никогда не удавалось получить, — сообщил инженер Дмитрий Дьяконов.

Он добавил, что при создании крыла конструкторы отказались от классических стапельных сборок, швов и клее-клёпанных конструкций. В итоге вся консоль чёрного крыла представляет собой единое целое.

Композитное крыло легче металлического, что повышает топливную эффективность самолёта. Лайнер потребляет меньше топлива, соответственно, дешевле становятся билеты. К тому же облегчение конструкции позволяет увеличить пассажировместимость или грузоподъёмность. И еще один интересный нюанс: композитное крыло дешевле традиционного.

Преимущество таких — чёрных — крыльев, в том, что они выпекаются, как пирожки, или, точнее — как пластиковые стаканчики: быстро. Крыло достаточно дёшево стоит, чтобы при повреждении конструкции его можно было просто снять и поставить другое, — рассказал Дмитрий Дьяконов.


 

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