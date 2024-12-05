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Военное обозрение

Заменят советские Т-72: Чехия подписала контракт с Rheinmetall на приобретение 14 танков Leopard 2A4

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Чехии и немецкий оружейный концерн Rheinmetall Landsysteme GmbH подписали контракт на закупку Прагой 14 танков Leopard 2A4. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что стоимость сделки составляет 3,98 миллиарда чешских крон.

Эта покупка последовала за тем, как Германия передала 28 танков Leopard 2A4 в дар Чешской Республике в знак признательности за поддержку Украины. После выполнения контракта чешская армия будет использовать в общей сложности 42 танка Leopard 2A4 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Büffel 3, что значительно усилит её бронетанковые возможности

– констатирует издание.

Автор материала добавляет, что по букве заключенного соглашения, немецкий оружейный концерн обязуется также поставить Праге боеприпасы и вспомогательное оборудование. Исполнение контракта должно начаться в конце 2026 года.

Мы продолжаем модернизировать не только наши танковые войска, но и всю армию. Это ещё один шаг к постепенному отказу от старой российской техники и наращиванию наших возможностей

– цитирует Defence Industry Europe министра обороны Чехии Яну Чернохову.

При этом подчеркивается, что танки Leopard 2A4 заменят устаревшие, по мнению чешских властей, советские танки Т-72М4CZ, которые якобы больше не соответствуют требованиям современных боевых действий.

В результате модернизации 73-й танковый батальон чешской армии сможет полностью перейти с техники советского производства на машины стандарта НАТО, завершив формирование современного танкового батальона

– резюмирует издание.

Стоит отметить, что в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине российские танки Т-72 продолжают активно использоваться обеими сторонами конфликта. При этом и российские, и украинские военные отмечают, что по сравнению с западными образцами эти боевые машины гораздо больше приспособлены к ведению боевых действий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
Компании
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