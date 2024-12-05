Заменят советские Т-72: Чехия подписала контракт с Rheinmetall на приобретение 14 танков Leopard 2A4

Источник изображения: topwar.ru
Минобороны Чехии и немецкий оружейный концерн Rheinmetall Landsysteme GmbH подписали контракт на закупку Прагой 14 танков Leopard 2A4. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что стоимость сделки составляет 3,98 миллиарда чешских крон.
– констатирует издание.
Автор материала добавляет, что по букве заключенного соглашения, немецкий оружейный концерн обязуется также поставить Праге боеприпасы и вспомогательное оборудование. Исполнение контракта должно начаться в конце 2026 года.
– цитирует Defence Industry Europe министра обороны Чехии Яну Чернохову.
При этом подчеркивается, что танки Leopard 2A4 заменят устаревшие, по мнению чешских властей, советские танки Т-72М4CZ, которые якобы больше не соответствуют требованиям современных боевых действий.
– резюмирует издание.
Стоит отметить, что в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине российские танки Т-72 продолжают активно использоваться обеими сторонами конфликта. При этом и российские, и украинские военные отмечают, что по сравнению с западными образцами эти боевые машины гораздо больше приспособлены к ведению боевых действий.