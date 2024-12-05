План Трампа по Украине: территориальные уступки и никакого членства в НАТО (Reuters, Великобритания)

Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

Reuters: план Трампа будет включать отказ Киева от территорий в пользу России

В команде Трампа ожидают, что Украина пойдет на территориальные уступки России, — это предусмотрено в плане по урегулированию конфликта, сообщает Reuters. Полного плана еще нет, но советники Трампа представили три его варианта.

Советники Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине с передачей значительной части ее территории России в обозримом будущем, гласит анализ агентства Reuters их заявлений и интервью.

Предложения трех ключевых советников, в том числе нового спецпосланника по Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО. Советники Трампа собираются принуждать Москву и Киев к переговорам методом кнута и пряника, включая прекращение военной помощи Зеленскому, если он не согласится на переговоры, и ее наращивание, если откажется президент России Владимир Путин.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал положить конец почти трехлетнему конфликту за 24 часа после инаугурации 20 января, если не раньше, хотя пока не говорит, как. Аналитики и бывшие сотрудники аппарата нацбезопасности выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет сдержать слово — ввиду сложности конфликта. Однако в совокупности заявления советников позволяют предположить вероятные контуры его мирного плана.

Столкнувшийся с нехваткой живой силы и растущими территориальными потерями Владимир Зеленский дал понять, что, возможно, открыт для переговоров. На этой неделе он заявил, что Украина должна найти дипломатические решения для возвращения части территорий, но не отказывается при этом от намерения вступить в НАТО. Но Путин вполне может не пожелать говорить, поскольку из-за невыгодного положения украинцев захочет забрать еще больше земель.

"Путин не торопится", — заявил Юджин Румер (Eugene Rumer), бывший ведущий аналитик разведки США по России, ныне работающий в аналитическом центре Фонда Карнеги* за международный мир. Российский лидер, по его словам, не демонстрирует готовности отказаться от выдвинутых им условий перемирия и переговоров, включая отказ Украины от стремления вступить в НАТО и передачу четырех провинций, которые Путин считает российскими, но не контролирует полностью. Киев данное требование отвергает. По словам Румера, Путин, скорее всего, станет выжидать удобного момента, укрепит позиции и посмотрит, какие уступки сможет предложить Трамп, чтобы заманить его за стол переговоров, если они вообще будут.

В мае агентство Reutersсообщало, что Путин был готов остановить боевые действия при условии признания границ по нынешней линии фронта, а если Киев и Запад не отреагируют — продолжать борьбу. Россия уже контролирует весь Крым, присоединив его в одностороннем порядке в 2014 году, и с тех пор захватила около 80% Донбасса, куда входят Донецкая и Луганская области, более 70% Запорожской и Херсонской областей, а также части Николаевской и Харьковской.

Более одного плана

По словам четырех советников, пожелавших остаться неназванными, на прошлой неделе Трампу предстояло созвать центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Несколько советников обменялись идеями между собой на публичных форумах, а некоторых случаях — с самим избранным президентом. В конечном счете мирное соглашение будет зависеть от прямого очного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что “невозможно комментировать отдельные заявления, не имея представления о плане в целом”. Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт (Karoline Leavitt) отметила, что Трамп "сделает все необходимое для восстановления мира, а также американской мощи и сдерживания на мировой арене". Другой представитель Трампа не сразу ответил на уточняющий вопрос о том, по-прежнему ли избранный президент планирует урегулировать конфликт в течение суток после вступления в должность. Украинское правительство на запрос о комментариях ответило не сразу. Один бывший сотрудник службы национальной безопасности Трампа утверждает, что есть три основных предложения: план Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план, выдвинутый бывшим и.о. директора нацразведки Ричардом Гренеллом.

План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Фредом Флейтцем (Fred Fleitz) и представленный Трампу ранее в этом году, предусматривает замораживание существующих линий фронта. Ни Келлог, ни Флейтц на запросы о комментариях не ответили. Об их плане впервые сообщило агентство Reuters. Трамп будет поставлять Киеву новые партии американского оружия, только если тот согласится на мирные переговоры. В то же время он предупредит Москву, что в случае ее отказа от переговоров нарастит помощь Украине. Членство последней в НАТО приостановят. Также Киеву предложат гарантии безопасности со стороны США, включая увеличение поставок оружия после заключения соглашения.

В июньском интервью британской цифровой радиостанции Times Radio один из новых заместителей советника Трампа по нацбезопасности Себастьян Горка (Sebastian Gorka) рассказал, что президент собирается принудить Путина к переговорам, угрожая беспрецедентными поставками оружия Киеву в случае отказа. Горка, с которым мы связались по телефону, назвал Reuters"мусоркой фейковых новостей" и отказался разговаривать.

Джей Ди Вэнс, который еще будучи сенатором выступал против помощи Украине, в сентябре выдвинул отдельную идею. В подкасте Шона Райана он упомянул, что сделка будет включать создание демилитаризованной зоны на существующих линиях фронта, и с целью предотвращения новых вторжений ее нужно будет "серьезно укрепить". Данное предложение также исключает членство Киева в НАТО. Дополнительных подробностей Вэнс пока не сообщил.

Гренелл, бывший посол Трампа в Германии, в июле выступил за создание "автономных зон" на востоке Украины, хоть и без подробностей, а также предположил, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам Америки. Гренеллу еще предстоит получить должность в новой администрации, хотя Трамп по-прежнему прислушивается к его мнению в контексте европейских вопросов, сообщил агентству Reuters старший советник избранного президента по внешней политике. По его словам, Гренелл был одним из немногих, кто присутствовал на сентябрьской встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке.

Вероятен отпор

Некоторые элементы предложений, скорее всего, вызовут противодействие со стороны Зеленского, который сделал приглашение в НАТО частью собственного “Плана победы”, а также со стороны европейских союзников и некоторых законодателей США. Так утверждают аналитики и бывшие сотрудники нацбезопасности. На прошлой неделе министр иностранных дел Украины направил письмо коллегам по НАТО, в котором призвал к 3-му декабря направить его стране приглашение о вступлении.

Некоторые европейские союзники выразили готовность увеличить помощь Украине, а президент США Джо Байден продолжает отправлять ей оружие. Чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров, Трампу придется, вероятно, задействовать некоторые рычаги давления. План Келлога, который предусматривает увеличение помощи Украине, если Путин не сядет за стол переговоров, может столкнуться с негативной реакцией в Конгрессе, где ряд ближайших союзников Трампа выступает против дополнительной военной помощи восточноевропейской стране. "Я не думаю, что у кого-то есть реалистичный план, как со всем этим покончить", — подытожил бывший офицер разведки Румер.

* признан в РФ иноагентом, прим. ред.

Авторы: Грэм Слэттери (Gram Slattery) и Джонатан Ландей (Jonathan Landay)