Kongsberg поставит ВМС Индии систему пополнения запасов в море для кораблей обеспечения флота FSS

ЦАМТО, 4 декабря. Норвежская компания Kongsberg Maritime подписала контракт с Hindustan Shipbuilding Limited (HSL) на поставку электрифицированной системы пополнения запасов в море (RAS – replenishment-at-sea) для кораблей обеспечения флота (FSS) ВМС Индии.

Как заявлено, Kongsberg предоставит HSL полный спектр возможностей пополнения запасов и дозаправки для кораблей FSS. Оборудование включает электрические лебедки, передвижные вышки, мачты и вспомогательное оборудование для соединения с судами во время пополнения запасов. Сделка с Kongsberg также включает систему дозаправки на корме, которая предоставит ВМС Индии альтернативный вариант в случаях, когда пополнение на траверзе невозможно.

Система RAS будет использоваться для передачи твердых грузов весом до 2 т и жидких грузов, от которых зависят долгосрочные морские действия, включая топливо и питьевую воду.

Председатель и управляющий директор HSL Кдре Хемант Хатри заявил, что ключевой особенностью проекта является локализация производства на уровне более 50% в соответствии со стратегической программой правительства "Атманирбхар Бхарат" (Самостоятельная Индия).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года Министерство обороны Индии заключило с HSL контракт на сумму 190 млрд. индийских рупий (2,41 млрд. долл.), предусматривающий строительство пяти судов обеспечения флота типа FSS. Ожидается, что поставки будут выполнены в период с 2027 по 2031 гг.

Заказанные корабли обеспечения будут применяться для снабжения в море кораблей флота топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием. Это позволит индийскому флоту выполнять задачи в течение длительного периода времени без захода в порт. Суда также могут использоваться для эвакуации при чрезвычайных ситуациях и поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях (HADR).

Корабли обеспечения флота водоизмещением 44000 т станут первыми судами данного типа, построенными национальной компанией в Индии. Их длина составит 220 м. Большую часть оборудования и систем поставят национальные производители.