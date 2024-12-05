Войти
ЦАМТО

Kongsberg поставит ВМС Индии систему пополнения запасов в море для кораблей обеспечения флота FSS

442
0
0
Корвет Р 44 Kirpan типа Khukri (проекта 25) ВМС Индии
Корвет Р 44 Kirpan типа Khukri (проекта 25) ВМС Индии.
Источник изображения: ВМС Индии

ЦАМТО, 4 декабря. Норвежская компания Kongsberg Maritime подписала контракт с Hindustan Shipbuilding Limited (HSL) на поставку электрифицированной системы пополнения запасов в море (RAS – replenishment-at-sea) для кораблей обеспечения флота (FSS) ВМС Индии.

Как заявлено, Kongsberg предоставит HSL полный спектр возможностей пополнения запасов и дозаправки для кораблей FSS. Оборудование включает электрические лебедки, передвижные вышки, мачты и вспомогательное оборудование для соединения с судами во время пополнения запасов. Сделка с Kongsberg также включает систему дозаправки на корме, которая предоставит ВМС Индии альтернативный вариант в случаях, когда пополнение на траверзе невозможно.

Система RAS будет использоваться для передачи твердых грузов весом до 2 т и жидких грузов, от которых зависят долгосрочные морские действия, включая топливо и питьевую воду.

Председатель и управляющий директор HSL Кдре Хемант Хатри заявил, что ключевой особенностью проекта является локализация производства на уровне более 50% в соответствии со стратегической программой правительства "Атманирбхар Бхарат" (Самостоятельная Индия).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года Министерство обороны Индии заключило с HSL контракт на сумму 190 млрд. индийских рупий (2,41 млрд. долл.), предусматривающий строительство пяти судов обеспечения флота типа FSS. Ожидается, что поставки будут выполнены в период с 2027 по 2031 гг.

Заказанные корабли обеспечения будут применяться для снабжения в море кораблей флота топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием. Это позволит индийскому флоту выполнять задачи в течение длительного периода времени без захода в порт. Суда также могут использоваться для эвакуации при чрезвычайных ситуациях и поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях (HADR).

Корабли обеспечения флота водоизмещением 44000 т станут первыми судами данного типа, построенными национальной компанией в Индии. Их длина составит 220 м. Большую часть оборудования и систем поставят национальные производители.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Норвегия
Компании
Kongsberg
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 14:38
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 11:58
  • 6191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 11:16
  • 8272
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал