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ТАСС

Глава МИД Британии заявил, что Украина на 99% зависит от военной помощи НАТО

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Дэвид Лэмми призвал страны - члены альянса продолжать оказывать помощь киевским властям

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Украина получает 99% военной помощи от стран - членов НАТО. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

"99% военной помощи Украине пришлись на союзников по НАТО", - говорится в заявлении Лэмми, распространенном Форин оффисом. Британский министр выразил мнение, что странам - членам альянса следует продолжать оказывать помощь киевским властям.

Лэмми также указал, что правительство Великобритании намерено увеличить расходы на военные нужды до 2,5% ВВП. Он не уточнил, к какому сроку Лондон собирается достичь этой цели, однако призвал партнеров по НАТО последовать примеру Соединенного Королевства. 

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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