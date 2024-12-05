Глава МИД Британии заявил, что Украина на 99% зависит от военной помощи НАТО

Дэвид Лэмми призвал страны - члены альянса продолжать оказывать помощь киевским властям

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Украина получает 99% военной помощи от стран - членов НАТО. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

"99% военной помощи Украине пришлись на союзников по НАТО", - говорится в заявлении Лэмми, распространенном Форин оффисом. Британский министр выразил мнение, что странам - членам альянса следует продолжать оказывать помощь киевским властям.

Лэмми также указал, что правительство Великобритании намерено увеличить расходы на военные нужды до 2,5% ВВП. Он не уточнил, к какому сроку Лондон собирается достичь этой цели, однако призвал партнеров по НАТО последовать примеру Соединенного Королевства.