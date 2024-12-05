В Норвежской армии возник дефицит запасных частей для южнокорейской артиллерийской системы K9

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Норвежская армия столкнулась с непредвиденными трудностями в эксплуатации самоходных гаубиц K9 и машин снабжения K10, приобретенных у южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Как пишет портал Defence Industry, причиной проблемы стало несоответствие между ожидаемым и фактическим расходом запасных частей, что привело к дефициту последних.

В свою очередь, представитель Норвежского агентства оборонных материалов (NDMA) Йофрид Эгеланд пояснила, что непредвиденный расход деталей потребовал пересмотра вопросов снабжения, включая дополнительные закупки запчастей.

Мы основываемся на опыте эксплуатации, сроках поставок и текущих запасах, чтобы оптимизировать дальнейшие закупки

– заявила чиновница.

Представитель NDMA добавила, что поскольку машины K9 и K10 имеют много общих компонентов, армия уделяет приоритетное внимание поддержанию боеготовности гаубиц, чтобы обеспечить непрерывные учения и готовность орудий к бою.

Со слов Эгеланд, такая расстановка приоритетов позволила продолжить учения армии с использованием данных орудий. При этом ожидается, что машины K10, а также комплексная подготовка по логистике боеприпасов, возобновят полноценную работу в 2025 году после увеличения поставок запчастей из Южной Кореи.

Напомним, что САУ K9 оснащена 155-мм орудием и способна поражать цели на расстоянии более 40 километров. Для обеспечения её бесперебойной работы используется бронированная машина снабжения K10, которая доставляет боеприпасы в полевых условиях, увеличивая эффективность и продолжительность огневой поддержки.

В материале говорится, что Норвегия начала получать эту технику в 2019 году, заказав 24 гаубицы K9 и шесть машин снабжения K10. В 2022 году был размещён дополнительный заказ на четыре гаубицы и восемь машин снабжения с ожидаемой поставкой к 2024 году. Однако повышенный расход запасных частей, вызванный интенсивной эксплуатацией орудий в ходе учений, создал проблемы с обслуживанием данных систем вооружения.