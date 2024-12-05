Американская компания ищет специалистов для запуска ядерных реакторов по развитию обработки данных с помощью ИИ

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Американская корпорация Meta* ищет разработчиков, которые смогут запустить ядерные реакторы в начале 2030-х годов для поддержки центров обработки данных с помощью ИИ (искусственного интеллекта) и окружающих сообществ. Об этом сообщает издание Axios. В публикации отмечается, что компания таким образом присоединяется к Amazon, Google и другим технологическим гигантам, которые переходят на ядерную энергетику.

Компания ищет партнёров, которые могут «помочь ускорить выпуск новых ядерных генераторов и создать достаточный масштаб для снижения материальных затрат за счёт внедрения нескольких установок

– говорится в описании запроса, сформулированного Meta* в адрес потенциальных партнеров.

При этом подчеркивается, что Meta* открыта для множества идей о размерах и типах реакторов, местах их размещения и многом другом.

Компания ищет партнёров, «которые будут участвовать в проекте от начала до конца» – то есть во всём, от поиска недвижимости до получения разрешений на проектирование, финансирование строительства, эксплуатацию и многое другое

– рассказала глава глобального энергетического подразделения корпорации Урви Парех.

Она уточнила, что Meta* придерживается географической нейтральности, потому что места, где реакторы могут быть установлены быстрее всего, могут не быть привязаны к конкретным центрам обработки данных.

Как отмечает автор материала, Meta* уже давно инвестирует в проекты по возобновляемой энергетике. В корпорации дальновидно полагают, что, несмотря на серьезные капиталовложения, которых требует атомная энергетика, использование возобновляемых источников энергии позволит окупить все затраты в обозримой перспективе.

* – запрещенная в РФ экстремистская организация.