В немецкой прессе назвали лицемерной стратегию ЕК по «экологической» трансформации оборонного сектора

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В новом составе ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен назвали укрепление обороноспособности ЕС своим главным приоритетом. Глава комиссии заявила о намерении ввести Европу в «новую эпоху обороны и безопасности», что требует дополнительных инвестиций в размере не менее 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, пишет Berliner Zeitung.

В материале говорится, что для стимулирования таких масштабных вложений Брюссель предложил признать оборонную промышленность «устойчивой». Этот шаг уже включён в новую «Стратегию для оборонной промышленности на уровне ЕС» (EDIS), опубликованную в марте.

Идея заключается в том, чтобы улучшить репутацию оружейных компаний и дать возможность ценным бумагам производителей танков, ракет и даже ядерного оружия попадать в «устойчивые» инвестиционные фонды.

В то же время, как пишут авторы статьи, некоторые европейские политики и чиновники задаются вопросом, насколько такое решение соответствует целям ЕС по борьбе с изменением климата. В частности, немецкий политик Фабио Де Мази обратился к Европейской комиссии за соответствующими разъяснениями.

В ответ в Брюсселе подчеркнули, что новый «зелёный» подход нацелен на стимулирование инвестиций, которые способствуют экологическим целям. В частности, компании оборонного сектора могут внедрять экологические инициативы, такие как снижение выбросов углекислого газа или переход на более ресурсосберегающие технологии.

Как пояснили в ЕК, для реализации экологической трансформации оборонного сектора была выделена специальная категория в Европейском оборонном фонде под названием «Энергетическая устойчивость и экологический переход».

В свою очередь, авторы статьи пишут, что критики считают вышеупомянутый подход лицемерным. Всё тот же Фабио Де Мази назвал это попыткой «зеленого камуфляжа» для военной индустрии. По его словам, война наносит самый серьёзный ущерб экологии, и заявления о «климатически эффективных ракетах» или «экономии топлива танками» звучат абсурдно.