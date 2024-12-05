«Десантный флот ВМС США в плачевном состоянии»: половина кораблей непригодна для службы

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Десантный флот ВМС США столкнулся с серьёзным кризисом боеготовности, и в ближайшей перспективе улучшения ситуации не предвидится.

Он находится в таком плачевном состоянии, что половина кораблей признана находящейся в «неудовлетворительном состоянии» и непригодной для службы в течение всего срока эксплуатации

- говорится в издании The War Zone.

К таким выводам пришло Управление правительственной отчётности (GAO), изучив состояние 32 десантных кораблей-амфибий (LHD/LHA), десантных кораблей-доков (LSD) и десантно-транспортных кораблей-доков (LPD), которые объединяются в десантно-штурмовые группы (ARG), перевозящие по морю морских пехотинцев, их авиацию и другую технику.

Без этих кораблей, которые базируются в Сан-Диего, Литтл-Крик, штат Вирджиния, и Сасебо, Япония, морским пехотинцам будет сложно проводить боевое развёртывание или тренировки.

GAO обращает внимание на множество давних проблем, которые в той или иной степени затрагивают весь флот, в том числе хронические задержки с техническим обслуживанием, конкурирующие бюджетные приоритеты, плохо спланированные попытки досрочного списания, которые осуществлялись без необходимого одобрения Конгресса, нехватка запасных частей, некачественный надзор за подрядчиками и прочее.

Два громких случая с участием десантных кораблей в этом году продемонстрировали реальные последствия продолжающихся проблем на флоте. Десантная группа Boxer, в состав которой входят USS Boxer (LHD-4), USS Somerset (LPD-25) и USS Harpers Ferry (LSD-49), столкнулась с задержками в обслуживании и не смогла осуществить запланированный выход в море в сентябре 2023 года. Из-за этого развёртываемое подразделение морпехов не получило истребители F-35.

Источник изображения: topwar.ru

Десантная группа во главе с USS America (LHA-6) не смогла в этом году участвовать в манёврах в полном составе из-за отсутствия трёх кораблей, что привело к тому, что ВМС и КМП не были представлены на учениях и не обеспечили своё присутствие в зоне ответственности.

Согласно выводам GAO, с 2010 по 2021 год ВМС пришлось продлить сроки технического обслуживания 71% десантных кораблей, что стоило морским пехотинцам почти 29 лет потерянного времени на подготовку и развёртывание.

Командование КМП выразило недовольство неспособностью ВМС навести порядок в своих десантных подразделениях. Начальник военно-морских операций ВМС адмирал Лиза Франкетти заявила во вторник, что ведомства работают над тем, чтобы понять, как они могут решить проблемы технического обслуживания, и что ВМС финансируют покупку новых кораблей.

В докладе GAO говорится, что из-за возраста кораблей и других факторов ВМС будет трудно выполнить установленное законом требование о наличии как минимум 31 десантного вымпела. В настоящее время в составе флота 32 единицы этого типа, но это не означает, что они находятся в пригодном состоянии:

В некоторых случаях корабли десантного флота годами не использовались для поддержки операций и обучения КМП.