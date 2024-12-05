Глава Генштаба Южной Кореи: главная задача армии – сохранять боеспособность на случай нападения КНДР

Источник изображения: topwar.ru

Главная задача южнокорейской армии – сохранять боеспособность на случай нападения Вооруженных сил КНДР. Ей следует быть готовой к любым угрозам со стороны Пхеньяна.

Такое заявление сделал на экстренном совещании председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея адмирал Ким Мён Су.

Военное руководство РК не исключает вероятности того, что армия КНДР может воспользоваться политической нестабильностью в Южной Корее, и готовится не допустить этого.

Ким приказал войскам поддерживать безопасность населения с наивысшим приоритетом и сохранять твердую готовность, чтобы Северная Корея не сделала неверных выводов

- сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Также адмирал приказал вернуться в места постоянной дислокации всем подразделениям южнокорейской армии за исключением тех, в задачу которых входит защита от вероятной агрессии КНДР.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, Ким Мён Су созвонился с командующим Вооруженными силами США в Корее генералом Полом ЛаКамерой. Он заверил американца, что южнокорейские войска готовы к любым провокациям со стороны Пхеньяна.

Этим событиям предшествовало объявление президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения. В качестве повода для этого южнокорейский лидер назвал необходимость «зачистки» среди граждан, сочувствующих КНДР, и защиты «либерального» конституционного строя. Вскоре ему пришлось отменить военное положение, так как Национальное собрание (парламент Южной Кореи) не поддержало данное решение, единогласно проголосовав против него.