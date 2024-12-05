Войти
Интерфакс-АВН

Постпред РФ при ООН Небензя осудил действия террористов в Сирии и их поддержку со стороны США

458
0
+1
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Нью-Йорк (ООН). 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия решительно осуждает действия террористов в Сирии, которые ведут к росту напряженности в стране, а также поддержку этих действий Соединенными Штатами, заявил на состоявшемся заседании Совбеза ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Со своей стороны самым решительным образом осуждаем эту скоординированную вылазку (...) террористов "Хейат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) - бывшей "Джабхат Ан-Нусры"(запрещены в РФ), дестабилизирующую и без того напряженное положение на сирийской земле", - сказал он.

По словам постпреда, спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в представленном на заседании докладе о ситуации в Сирии "не нашел в себе смелости назвать вещи своими именами и осудить атаку террористов на САР".

Небензя отметил, также, что "по имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники".

Он заявил, что "наглядным подтверждением двойного (...) дна внешней политики уходящей американской администрации" стало выступление на заседании заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда, который "не нашел смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан сирийских городов".

Он также обратил внимание на прослеживаемый след Главного управления разведки (ГУР) Украины "в организации боевой деятельности и снабжении оружием боевиков, действующих на северо-западе САР".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Компании
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 14:38
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 11:58
  • 6191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 11:16
  • 8272
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал