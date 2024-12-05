Постпред РФ при ООН Небензя осудил действия террористов в Сирии и их поддержку со стороны США

Нью-Йорк (ООН). 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия решительно осуждает действия террористов в Сирии, которые ведут к росту напряженности в стране, а также поддержку этих действий Соединенными Штатами, заявил на состоявшемся заседании Совбеза ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Со своей стороны самым решительным образом осуждаем эту скоординированную вылазку (...) террористов "Хейат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) - бывшей "Джабхат Ан-Нусры"(запрещены в РФ), дестабилизирующую и без того напряженное положение на сирийской земле", - сказал он.

По словам постпреда, спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в представленном на заседании докладе о ситуации в Сирии "не нашел в себе смелости назвать вещи своими именами и осудить атаку террористов на САР".

Небензя отметил, также, что "по имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники".

Он заявил, что "наглядным подтверждением двойного (...) дна внешней политики уходящей американской администрации" стало выступление на заседании заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда, который "не нашел смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан сирийских городов".

Он также обратил внимание на прослеживаемый след Главного управления разведки (ГУР) Украины "в организации боевой деятельности и снабжении оружием боевиков, действующих на северо-западе САР".