«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили в итальянских компаниях Drass и Leonardo, в условиях перемещения морских угроз из глубоководных районов в прибрежные и на мелководье, они решили объединить усилия для создания ударной малогабаритной субмарины.

Источник изображения: topwar.ru

В результате малозаметный подводный аппарат DS8 Swimmer Delivery Vehicle («техника для доставки пловцов», SDV) от Drass, изначально предназначенный для патрулирования и выполнения разведывательных операций, трансформировался в ударное средство, получив два ТА для запуска миниторпед Black Scorpion от Leonardo. В такой конфигурации его планируется использовать для ведения противолодочной борьбы.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик показал изображения, на которых запечатлено тестирование DS8 в модификации ПЛО, прошедшее ещё этим летом.

Источник изображения: topwar.ru

Во время морских испытаний DS8 SDV успешно запускал торпеды Black Scorpion как в статических, так и в динамических условиях, продемонстрировав готовность платформы к выполнению критически важных задач

- пояснили в Drass.

Источник изображения: topwar.ru

Black Scorpion – это современная лёгкая торпеда диаметром 5 дюймов [127 мм], специально разработанная для операций на мелководье.

Благодаря своим передовым характеристикам она оптимально подходит для борьбы как с быстроходными надводными судами, так и с обычными подлодками на глубине

- отметили в Leonardo.

DS8, способный работать на глубине до 50 м, имеет обшивку из стеклопластика и прочный корпус из алюминия или нержавеющей стали.