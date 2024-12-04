«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8

Источник изображения: topwar.ru
Как пояснили в итальянских компаниях Drass и Leonardo, в условиях перемещения морских угроз из глубоководных районов в прибрежные и на мелководье, они решили объединить усилия для создания ударной малогабаритной субмарины.
Источник изображения: topwar.ru
В результате малозаметный подводный аппарат DS8 Swimmer Delivery Vehicle («техника для доставки пловцов», SDV) от Drass, изначально предназначенный для патрулирования и выполнения разведывательных операций, трансформировался в ударное средство, получив два ТА для запуска миниторпед Black Scorpion от Leonardo. В такой конфигурации его планируется использовать для ведения противолодочной борьбы.
Источник изображения: topwar.ru
Разработчик показал изображения, на которых запечатлено тестирование DS8 в модификации ПЛО, прошедшее ещё этим летом.
Источник изображения: topwar.ru
- пояснили в Drass.
Источник изображения: topwar.ru
Black Scorpion – это современная лёгкая торпеда диаметром 5 дюймов [127 мм], специально разработанная для операций на мелководье.
- отметили в Leonardo.
DS8, способный работать на глубине до 50 м, имеет обшивку из стеклопластика и прочный корпус из алюминия или нержавеющей стали.