MWM: большинство новобранцев пытается сбежать из ВСУ при первой возможности

Масштаб потерь на линии фронта стал одной из причин массового дезертирства из ВСУ, пишет MWM. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет для новобранцев около четырех часов, поэтому большинство пытается сбежать при первой возможности.

Украинская армия страдает от резко участившегося дезертирства, при этом чрезвычайно высокие потери и крайне низкая продолжительность жизни личного состава создают для призывников все новые стимулы избежать военной службы. Недавняя оценка газеты "Файнэншл таймс" показала, что в 2024 году военнослужащим ВСУ было предъявлено вдвое больше обвинений в дезертирстве по сравнению с уже высокими показателями, наблюдавшимися в два предыдущих года, что, в свою очередь, еще больше ограничивает возможности Украины пополнять редеющие ряды.

С января по октябрь было заведено 60 000 дел против дезертиров. Аналитики отмечают, что важным фактором стала невозможность демобилизации даже для старослужащих, из-за чего личный состав истощается, а бойцам на передовой приходится обходиться без обычных четырехнедельных ротаций для отдыха и переподготовки. Как сообщил "Файнэншл таймс" один офицер: “Их просто убивают, вместо того чтобы дать им возможность восстановиться и отдохнуть”. При этом на смену выбывшим приходят призывники с низким уровнем подготовки.

За несколько дней до публикации репортажа один украинский депутат сообщил, что с февраля 2022 года могло дезертировать в общей сложности до 200 000 человек.

Кадры все более экстремальных методов, к которым прибегают как сотрудники военкоматов для насильственной мобилизации, так и призывники для побега с линии фронта, гуляют в интернете с конца 2023 года, при этом опрошенные уклонисты мотивируют свои действия невероятными показателями потерь на линии фронта и отсутствием должной подготовки личного состава. “Мужчины призывного возраста боятся свободно ходить по улице”, — сообщил один уклонист британской газете "Телеграф" в конце ноября, а военкомы сказали, что общаться с потенциальными призывниками — “все равно что иметь дело с загнанной в угол крысой”.

Масштаб украинских потерь стал одной из причин, почему российская разведка в своих прогнозах утверждает, что западные сторонники Киева все серьезнее рассматривают крайние меры, вплоть до масштабного развертывания сухопутных войск в попытке переломить ход конфликта.

Подчеркивая масштаб проблемы, бойцы сообщили телеканалу CNN, что большинство новобранцев пытается сбежать. “Они отправляются на позиции, и если выживают, то больше не возвращаются. Они либо оставляют позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются отыскать способ так или иначе покинуть армию”, — рассказал один офицер. Ранее украинские командиры сообщили "Файнэншл таймс", что потери новобранцев на некоторых участках фронта составили от 50 до 70 процентов за считанные дни после прибытия на передовую. “Когда новички прибывают на позицию, многие убегают от первого же взрыва снаряда”, — заявил один заместитель командира, воевавший под Угледаром в Донецкой области.

Другой командир, чье подразделение пытается удержать близлежащий город Курахово, сообщил: “Некоторые парни словно обмирают, потому что боятся стрелять во врага — и их уносят тяжелоранеными или в мешках для трупов”. Даже опытных солдат “слишком быстро убивают”, а на смену им приходят бойцы возрастные и менее подготовленные, сообщил "Файнэншл таймс" другой командир. “Пехотинцам нужно уметь бегать, нужно быть сильным и выносливым, чтобы нести тяжелое снаряжение... А все это тяжело, если ты не молод”, — уточнил он. “Некоторые из них даже не умеют держать в руках винтовку”, — вспомнил другой офицер. Газета отметила, что оставшиеся в живых стараются дезертировать при первой же возможности. Более того, дезертирство распространено и среди личного состава, отправленного в государства-члены НАТО в Европе для обучения — считается, что там сбежать проще, чем на самой Украине.

В апреле 2023 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев принципиально не озвучивает потери в ходе боевых действий. “Мы с самого начала придерживались политики не обсуждать наши потери, — сказал он. — Но, когда конфликт закончится, мы их признаем. Думаю, это будет ужасное число”. С тех пор даже западные источники широко сообщают об ужасающих показателях потерь среди украинских новобранцев и об отсутствии у них должной подготовки. Газета "Уолл-стрит джорнэл" в середине 2023 года сообщила, что украинская армия набирает бедняков из деревень, снабжает их винтовками и формой еще советских времен и всего через двое суток отправляет на передовую.

Некоторые из призывников пытались подписать официальный отказ от службы на том основании, что у них нет надлежащей подготовки, а один из них вспомнил, что когда он возразил, что никогда прежде не держал в руках оружие, старшина отрезал: “Вот в Бахмуте [Артемовске] и научишься” — имея в виду прифронтовой город, за который тогда велись ожесточенные бои. "Уолл-стрит джорнэл" отметила, что новобранцы называли линию фронта под Бахмутом “адом на земле”.

Воевавший в Бахмуте бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер (Troy Offenbecker) подытожил опыт украинских и союзных войск следующим образом: “Потери тяжелые. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов”. Столкновения носят хаотичный характер, и украинцы прозвали их “мясорубкой”, сказал он, добавив, что российские артиллерийские удары продолжаются “непрерывно” — таким образом, заявления Запада о якобы нехватке боеприпасов у российской армии оказались далеки от реальности. Репортажи и донесения с мест говорят о том, что условия боя на высокоинтенсивных участках фронта с тех пор лишь ухудшились, продолжительность жизни бойцов сократилась, а разница в огневой мощи между российскими и украинскими войсками продолжает расти.