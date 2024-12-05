Почему план Келлога по Украине не устроит никого, кроме Трампа - Мнения ТАСС

Николай Новик — об идеях будущей администрации 47-го президента США по урегулированию конфликта на Украине

Кит Келлог — профессиональный военный, бывший десантник, прошедший Вьетнам, Ирак и Гренаду, кавалер орденов и государственных наград, генерал-лейтенант и советник Трампа на первом сроке — человек железной воли и жесткой переговорной позиции. Избрание его на должность спецпосланника по Украине и России в обход таких политических тяжеловесов, как Ричард Гренелл и Борис Эпштейн, говорит о большом доверии и надеждах Дональда Трампа. Но свой Келлог в истории США когда-то уже был.

Пункты плана

Летом 1928 года в Париже торжественно подписали первый договор на пути создания коллективной системы безопасности в Европе, инициаторами которого стали министр иностранных дел Франции Аристид Бриан и госсекретарь США Фрэнк Келлог. И вот почти 100 лет спустя уже однофамилец и военный советник Кит Келлог и Фред Флиц представили новый план по обеспечению мира на Европейском континенте.

Очевидно, что предложения Келлога по Украине, представленные еще весной, наиболее четко и точно встраиваются в его картину внешней политики.

Самые значимые и актуальные пункты плана Кита Келлога и Фреда Флица:

прекращение огня и заморозка линии фронта — стороны завершают боевые действия, а линия фронта станет новой границей и демилитаризованной зоной; Россия сможет получить частичное ослабление санкций с последующим полным их снятием после подписания итогового мирного соглашения;

финансовая и материальная помощь Украине при ее готовности и согласии на переговоры;

заморозка попыток вступления Украины в НАТО как часть гарантий безопасности;

репарации Украине за счет экспортного налога на российские энергоресурсы при снятых санкциях и ограничениях.

Однако возникает очевидный вопрос о реакции на подобные тезисы и предложения от основных действующих акторов, вовлеченных в конфликт.

Кому это нужно

Для стран и институтов ЕС, а также Великобритании, в которых наиболее устойчивую и последовательную позицию занимают именно "ястребы", заморозка ситуации или подобный мирный договор равносильны сокрушительному поражению всей суверенной демократической идеи. По их мнению, такое решение сразу даст "зеленый свет на продвижение армии России в Восточную Европу и установлению тирании".

Реакция же Владимира Зеленского также полноценно подтверждает стремление к продолжению конфликта. Если в конце ноября в его заявлениях звучала идея оставить часть утраченных территорий в обмен на мир и гарантии обеспечения безопасности — "зонтик" НАТО, то уже в начале декабря риторика высказываний снова ужесточилась и речь зашла о границах Украины на 1991 год. Что способствовало этому — обещания поддержки из ЕС и Великобритании или последние финансовые и материальные "подарки" от демократов и Байдена — остается загадкой.

Власти России также не заинтересованы в продвижении подобного плана. Ранее Владимир Путин уже называл условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Также учтем и тот факт, что исторические столицы двух новых присоединенных регионов сейчас входят в состав России частично, как Херсон, или вообще не входят, как Запорожье.

Как мы видим, все вовлеченные стороны выступили резко против предложенных мирных инициатив и посылов. Подобные планы неприемлемы ни для России, ни для Украины, ни для европейских провластных элит, что заставит Трампа и его формирующуюся лояльную администрацию искать новые ключи и подходы.